UPI Limit Increase: यूपीआई पेमेंट को लेकर बड़ा बदलाव, 24 घंटे में कर पाएंगे इतना ट्रांजेक्शन, 15 सितंबर से लागू

UPI Transactions Limit: पेमेंट सिस्टम को लेकर बड़ा बदलाव हो गया है। इससे करोड़ों देशवाशी को फायदा होने जा रहा है। अब UPI से प्रतिदिन ट्रांजेक्शन के लिमिट को बढ़ा दिया गया है। National Payments Corporation of India (NPCI) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से जुड़ी ट्रांजेक्शन लिमिट में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब कुछ खास कैटेगरीज के अंतर्गत, UPI से प्रतिदिन 10 लाख रुपये तक का भुगतान किया जा सकेगा। यह नया नियम 15 सितंबर 2025 से लागू होगा। अब तक की बात करें तो UPI के माध्यम से सामान्यत: अधिकतम 1 लाख रुपये प्रतिदिन ट्रांसफर किए जा सकते थे। लेकिन अब इसमें अब्दलाव कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत टैक्स पेमेंट, बीमा प्रीमियम, लोन EMI, क्रेडिट कार्ड बिल, निवेश और डिजिटल सेविंग्स जैसे ट्रांजेक्शन पर यह लिमिट बढ़ा दी गई है और यह लिमिट बढ़ाकर 10 लाख तक कर दी गई है।