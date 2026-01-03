3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

क्या डिलीट कर दें Truecaller? अब फोन बजते ही दिखेगा Aadhaar वाला असली नाम, जानें सरकारी कॉलर ID कैसे खोलेगी पोल

TRAI CNAP vs Truecaller: भारत सरकार का नया Caller ID सिस्टम CNAP जल्द आ रहा है। जानें क्या यह Truecaller से बेहतर है और क्या आपको पुराना ऐप डिलीट कर देना चाहिए?

3 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 03, 2026

CNAP vs Truecaller

CNAP vs Truecaller (Image: Gemini)

CNAP vs Truecaller: जब भी फोन की घंटी बजती है और स्क्रीन पर कोई अनजान नंबर दिखता है, तो हमारा हाथ सीधा Truecaller की तरफ जाता है। हमारी आदत पड़ चुकी है यह चेक करने की कि फोन किसने किया है। लेकिन, क्या आपने कभी गौर किया है कि कई बार वहां नाम कुछ अजीब सा आता है। जैसे अनुराग मैकेनिक, लोन वाला, रवि मटन शॉप या मेघा पिज्जा?

ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अब तक सुनी-सुनाई जानकारी पर भरोसा कर रहे थे। लेकिन अब भारत सरकार इस खेल को बदलने जा रही है। सरकार एक ऐसी तकनीक ला रही है जो कच्ची जानकारी नहीं, बल्कि सरकारी दस्तावेजों वाली पक्की पहचान आपकी स्क्रीन पर दिखाएगी।

आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह नया सिस्टम क्या है और क्या इसके आने के बाद आपको अपने फोन से Truecaller हटा देना चाहिए?

क्या है यह नया सरकारी सिस्टम (CNAP)?

सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) मिलकर CNAP (Calling Name Presentation) नाम का फीचर ला रहे हैं। इसे आप सरकारी कॉलर आईडी कह सकते हैं। अभी तक कॉलर आईडी सिर्फ नंबर दिखाती थी, लेकिन CNAP आने के बाद जब भी आपके फोन की घंटी बजेगी, नेटवर्क तुरंत चेक करेगा कि वह सिम किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। जो नाम सिम लेते समय आधार कार्ड या KYC दस्तावेजों में दिया गया था, वही नाम आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। यानी अब कोई ठग बैंक मैनेजर बनकर कॉल करेगा, तो स्क्रीन पर उसका असली नाम दिख जाएगा।

मार्च 2026 तक बदल जाएगी तस्वीर

अच्छी बात यह है कि इस सर्विस के लिए आपको अपने फोन में कोई अलग से ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा और न ही इंटरनेट की जरूरत होगी। यह काम सीधा नेटवर्क (4G/5G) के जरिए होगा। फिलहाल यह ट्रायल फेज में है और उम्मीद है कि मार्च 2026 तक यह पूरी तरह से हर मोबाइल पर काम करने लगेगा।

Truecaller और सरकारी सिस्टम में फर्क क्या है?

यहीं पर असली पेंच है। देखिये, Truecaller एक जुगाड़ पर चलता है जिसे तकनीकी भाषा में क्राउडसोर्सिंग कहते हैं। यह ऐप लोगों की फोनबुक से डेटा उठाता है। अगर दस लोगों ने मेरा नंबर आयुष इलेक्ट्रीशियन के नाम से सेव किया है, तो Truecaller मुझे इलेक्ट्रीशियन ही बताएगा, भले ही मैं कोई और हूं।

दूसरी तरफ, CNAP सीधे टेलीकॉम कंपनी के डेटाबेस से जुड़ा है। यह वही नाम दिखाएगा जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। यानी राहुल यादव है तो राहुल यादव ही दिखेगा। यह 100% असली पहचान होगी।

ऐसे में क्या Truecaller डिलीट कर दें?

अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या सरकारी सिस्टम आने के बाद Truecaller की जरूरत खत्म हो जाएगी? जवाब है - पूरी तरह नहीं।

अगर आपको सिर्फ सच जानना है: तो CNAP बेस्ट है। यह आपकी प्राइवेसी के लिए भी अच्छा है क्योंकि यह आपके कॉन्टैक्ट्स को अपने सर्वर पर अपलोड नहीं करता।

अगर आपको स्पैम से बचना है: तो अभी Truecaller आगे है। सरकारी सिस्टम आपको असली नाम तो बता देगा, लेकिन फिलहाल उसमें यह बताने की क्षमता नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति स्कैमर है, मार्केटिंग वाला है या कोई फ्रॉड। Truecaller का वो लाल रंग का अलर्ट जो हमें ठगों से बचाता है, वो फीचर फिलहाल सरकारी सिस्टम में नदारद है।

कुल मिलाकर, बात यह है कि सरकारी कॉलर आईडी (CNAP) पारदर्शिता और सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इससे फेक कॉल करने वालों के पसीने छूटेंगे। लेकिन जब तक इस सिस्टम में स्पैम कॉल्स को पहचानने और ब्लॉक करने की सुविधा नहीं जुड़ जाती, तब तक शायद आपको अपने फोन में Truecaller जैसी ऐप्स को थोड़ी जगह देनी पड़े।

सरकार ने यह भी ध्यान रखा है कि अगर कोई अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता है, तो उसके लिए नियम (CLIR) के तहत नाम न दिखाने का विकल्प भी मौजूद रहेगा।

ये भी पढ़ें

X पर सुरक्षित नहीं बहन-बेटियां? Grok AI विवाद पर सरकार सख्त, 72 घंटे का अल्टीमेटम
टेक्नोलॉजी
Grok AI Controversy in India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

03 Jan 2026 03:20 pm

Hindi News / Technology / क्या डिलीट कर दें Truecaller? अब फोन बजते ही दिखेगा Aadhaar वाला असली नाम, जानें सरकारी कॉलर ID कैसे खोलेगी पोल

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Realme 16 Pro: 200MP कैमरा और दमदार परफॉर्मेंस के साथ नए साल का आगाज, 6 जनवरी को उठेगा पर्दा

Realme 16 Pro Launch Date in India
टेक्नोलॉजी

X पर सुरक्षित नहीं बहन-बेटियां? Grok AI विवाद पर सरकार सख्त, 72 घंटे का अल्टीमेटम

Grok AI Controversy in India
टेक्नोलॉजी

Jio और Airtel को टक्कर देने की तैयारी में BSNL, अब पूरे देश में लॉन्च की यह हाई-टेक सर्विस

BSNL launched Wi-Fi Calling
टेक्नोलॉजी

इन 5 स्मार्टफोन से खींचें DSLR जैसी फोटो, iPhone 17 को मिल रही कड़ी टक्कर

Best Camera Phone 2026
टेक्नोलॉजी

Instagram New Update 2026: AI से बढ़ी मुश्किलें, Instagram अब असली कंटेंट पर लगाएगा दांव

Instagram New Update 2026
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.