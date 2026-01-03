क्या डिलीट कर दें Truecaller? अब फोन बजते ही दिखेगा Aadhaar वाला असली नाम, जानें सरकारी कॉलर ID कैसे खोलेगी पोल

सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) मिलकर CNAP (Calling Name Presentation) नाम का फीचर ला रहे हैं। इसे आप सरकारी कॉलर आईडी कह सकते हैं। अभी तक कॉलर आईडी सिर्फ नंबर दिखाती थी, लेकिन CNAP आने के बाद जब भी आपके फोन की घंटी बजेगी, नेटवर्क तुरंत चेक करेगा कि वह सिम किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। जो नाम सिम लेते समय आधार कार्ड या KYC दस्तावेजों में दिया गया था, वही नाम आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। यानी अब कोई ठग बैंक मैनेजर बनकर कॉल करेगा, तो स्क्रीन पर उसका असली नाम दिख जाएगा।