193 लेटर लिखे, अश्लील फोटो भेजीं, 50 बार बलात्कार किया, महिला टीचर की हरकतों से अदालत भी हैरान

Female Teacher Jailed Minor Abuse: अमेरिका में महिला शिक्षिका एलेना बार्डिन को नाबालिग कैदी को 193 अश्लील पत्र और आपत्तिजनक फोटो भेजने व यौन शोषण करने के लिए 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

image

Neeraj Nayyar

Nov 18, 2025

Female Teacher Jailed Minor Abuse

अमेरिका महिला शिक्षिका एलेना बार्डिन। (फोटो: एक्स)

Female Teacher Jailed Minor Abuse: नाबालिग का यौन शोषण करने वाली एक महिला टीचर को जेल भेज दिया गया है। ब्रिटेन की एडेयर काउंटी की अदालत ने 27 वर्षीय एलेना बार्डिन (Elena Bardin jailed) को 14 साल जेल की सजा सुनाई है। एलेना को केंटकी स्थित एक किशोर सुधार केंद्र में 17 वर्षीय लड़के का यौन उत्पीड़न(Female Teacher Jailed Minor Abuse) करने का दोषी पाया गया है। एलेना बार्डिन पर अपने पति की हत्या के लिए पीड़ित को उकसाने का भी आरोप था, लेकिन अदालत ने इस मामले में उसे बरी कर दिया।द सन की रिपोर्ट के अनुसार, एलेना बार्डिन एडेयर काउंटी जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में बतौर शिक्षिका काम करती थी। इस दौरान उसकी मुलाकात 17 वर्षीय लड़के से हुई, जिससे उसने संबंध (female teacher minor abuse) बनाए। इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब अप्रैल में नाबालिग के कमरे की तलाशी ली गई। तलाशी में उसके पास से 193 आपत्तिजनक पत्र (193 explicit letters) मिले, जो बार्डिन ने उसे लिखे थे।

चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरी

अदालत ने शिक्षिका को सजा सुनाते हुए कहा कि आपके लिखे पत्र और उसके साथ भेजीं तस्वीरें बहुत उत्तेजक थीं। ऐसा ट्रिपल एक्स फिल्मों में ही देखने को मिलता है। एक शिक्षिका के तौर पर आपका यह व्यवहार अस्वीकार्य है और इसलिए आपको 14 साल की सजा सुनाई जाती है। पुलिस ने अदालत को बताया कि एलेना बार्डिन को पूर्व में भी इस तरह की हरकतों के लिए चेतावनी दी गई थी। उन्हें डिटेंशन सेंटर के दूसरे सेक्शन में शिफ्ट किया गया था, लेकिन उनमें कोई सुधार नहीं आया।

पति की हत्या की साजिश रची

पुलिस के अनुसार, 27 वर्षीय टीचर ने नाबालिग से कहा था कि वो उसके पति को मौत के घाट उतार दे। हालांकि, एलेना बार्डिन ने यह कहते हुए अपना बचाव किया कि उसने ऐसा केवल मजाक में कहा था और अपने पति की हत्या करवाने का उसका कोई इरादा नहीं था। वहीं, नाबालिग ने अदालत को बताया कि उसने कभी भी ऐसा करने की नहीं सोची। साथ ही उसने यह भी कहा कि टीचर के साथ उसका रिश्ता केवल सुधार केंद्र में रहते हुए समय बिताने का एक तरीका था।

पहले भी सामने आया है मामला

ऐसा ही एक मामला दिसंबर, 2023 में भी सामने आया था। पेशे से टीचर 30 वर्षीय क्रिस्टीना फॉर्मेला को अपने नाबालिग स्टूडेंट का 50 बार बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, क्रिस्टीना का कहना था कि उसे केवल इसलिए निशान बनाया गया, क्योंकि वह बेहद खूबसूरत है। इस मामले में पीड़ित ने अपनी मां के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच कर क्रिस्टीना फॉर्मेला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने पुलिस को बताया था कि पहली बार क्लास रूम में उसका यौन उत्पीड़न किया गया था।

Published on:

18 Nov 2025 01:49 pm

193 लेटर लिखे, अश्लील फोटो भेजीं, 50 बार बलात्कार किया, महिला टीचर की हरकतों से अदालत भी हैरान

