193 लेटर लिखे, अश्लील फोटो भेजीं, 50 बार बलात्कार किया, महिला टीचर की हरकतों से अदालत भी हैरान

Female Teacher Jailed Minor Abuse: नाबालिग का यौन शोषण करने वाली एक महिला टीचर को जेल भेज दिया गया है। ब्रिटेन की एडेयर काउंटी की अदालत ने 27 वर्षीय एलेना बार्डिन (Elena Bardin jailed) को 14 साल जेल की सजा सुनाई है। एलेना को केंटकी स्थित एक किशोर सुधार केंद्र में 17 वर्षीय लड़के का यौन उत्पीड़न(Female Teacher Jailed Minor Abuse) करने का दोषी पाया गया है। एलेना बार्डिन पर अपने पति की हत्या के लिए पीड़ित को उकसाने का भी आरोप था, लेकिन अदालत ने इस मामले में उसे बरी कर दिया।द सन की रिपोर्ट के अनुसार, एलेना बार्डिन एडेयर काउंटी जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में बतौर शिक्षिका काम करती थी। इस दौरान उसकी मुलाकात 17 वर्षीय लड़के से हुई, जिससे उसने संबंध (female teacher minor abuse) बनाए। इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब अप्रैल में नाबालिग के कमरे की तलाशी ली गई। तलाशी में उसके पास से 193 आपत्तिजनक पत्र (193 explicit letters) मिले, जो बार्डिन ने उसे लिखे थे।