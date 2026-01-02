2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को ट्रंप ने दी खुली चुनौती, कहा- अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई तो…

Iran economic crisis: अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई जाती है तो अमेरिका उनके बचाव के लिए आगे आएगा। अमेरिका के मिसाइल तैयार हैं। 

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 02, 2026

Iran Protest Live Updates, Iran protests 2026, Iran economic crisis,

ट्रंप ने खामेनेई को दी खुली चुनौती (Photo-IANS)

Iran protests 2026: ईरान में बिगड़ते आर्थिक हालात को लेकर इस समय विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब तक सात लोगों की मौत हो गई है। विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो चुकी है। ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को भी खुली चुनौती दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई जाती है तो अमेरिका उनके बचाव के लिए आगे आएगा। अमेरिका के मिसाइल तैयार हैं।

डोलान्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा- हम पूरी तरह तैयार हैं, लॉक्ड एंड लोडेड हैं और जाने के लिए तैयार हैं। इस बात की ओर आपका ध्यान के लिए धन्यवाद। 

ईरान में सड़कों पर उतरे लोग

बता दें कि ईरान में रविवार से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इसमें अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी तेहरान में सबसे पहले दुकानदार सड़कों पर उतरे थे। वे सरकार द्वारा मुद्रा के तेज अवमूल्यन, आर्थिक ठहराव और बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर में महंगाई दर बढ़कर 42.5 प्रतिशत पहुंच गई। 

तानाशाह मुर्दाबाद के लगे नारे

लोगों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान 'तानाशाह मुर्दाबाद' के नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन के सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। कई वीडियो में सड़क पर आगजनी दिखाई दे रही है और गोलियों की भी आवाज सुनाई दे रही है। 

मंगलवार को बिगड़े हालात

वहीं मंगलवार को हालात उस समय और खराब हो गए जब 10 यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके चलते कई बाजार बंद रहे और सरकार ने ठंड का हवाला देते हुए छुट्टी घोषित कर दी। 

बीते 24 घंटों में प्रदर्शन कई प्रांतों तक फैल गए। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुईं, जिनमें जानलेवा टकराव भी सामने आए। विदेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कई इलाकों में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं।

30 लोगों को किया गिरफ्तार

तेहरान में अधिकारियों ने सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में 30 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। समाचार एजेंसी तसनीम ने बताया- सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के समन्वित अभियान के बाद, पश्चिमी तेहरान के मलार्ड जिले में सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के आरोपी 30 लोगों की पहचान की गई और उन्हें कल रात गिरफ्तार किया गया।

ये भी पढ़ें

कौन है खालिदा जिया की मौत का जिम्मेदार? BNP नेता ने इस पूर्व पीएम पर लगाया गंभीर आरोप
विदेश
khaleda zia death,khaleda zia funeral,BNP leader,Sheikh Hasina,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Jan 2026 03:24 pm

Hindi News / World / ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को ट्रंप ने दी खुली चुनौती, कहा- अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई तो…

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

धरती पर 5 सबसे ठंडी जगह, तापमान इतना कम कि जम सकते हैं लोग

World's closest place on earth
विदेश

बलूच नेता ने पत्र लिखकर भारत को चेताया, कहा – “चीन कर सकता है सेना तैनात”

Mir Yar Baloch writes letter to S. Jaishankar
विदेश

सर्दियों की उदासी से निपटने का उपाय बना ‘विंटरिंग वेल बॉक्स’

Wintering Well Box
विदेश

मातम में बदला नया साल! जर्मनी में आग से बचने के लिए भारतीय छात्र ने बड़ी बिल्डिंग से लगा दी छलांग, मौत

Crime News
विदेश

भारत से रिश्ते खराब करने पर ट्रंप पर भड़का ये अमेरिकी सांसद, ‘पूरी तरह से बिगाड़ दिया है’

US Congressman Suhas Subramanyam
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.