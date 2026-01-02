ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को ट्रंप ने दी खुली चुनौती, कहा- अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई तो…

Iran protests 2026: ईरान में बिगड़ते आर्थिक हालात को लेकर इस समय विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब तक सात लोगों की मौत हो गई है। विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो चुकी है। ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को भी खुली चुनौती दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई जाती है तो अमेरिका उनके बचाव के लिए आगे आएगा। अमेरिका के मिसाइल तैयार हैं।