ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को ट्रंप ने दी खुली चुनौती, कहा- अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई तो…

ट्रंप ने खामेनेई को दी खुली चुनौती (Photo-IANS)
Iran protests 2026: ईरान में बिगड़ते आर्थिक हालात को लेकर इस समय विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब तक सात लोगों की मौत हो गई है। विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो चुकी है। ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को भी खुली चुनौती दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई जाती है तो अमेरिका उनके बचाव के लिए आगे आएगा। अमेरिका के मिसाइल तैयार हैं।
डोलान्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा- हम पूरी तरह तैयार हैं, लॉक्ड एंड लोडेड हैं और जाने के लिए तैयार हैं। इस बात की ओर आपका ध्यान के लिए धन्यवाद।
बता दें कि ईरान में रविवार से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इसमें अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी तेहरान में सबसे पहले दुकानदार सड़कों पर उतरे थे। वे सरकार द्वारा मुद्रा के तेज अवमूल्यन, आर्थिक ठहराव और बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर में महंगाई दर बढ़कर 42.5 प्रतिशत पहुंच गई।
लोगों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान 'तानाशाह मुर्दाबाद' के नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन के सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। कई वीडियो में सड़क पर आगजनी दिखाई दे रही है और गोलियों की भी आवाज सुनाई दे रही है।
वहीं मंगलवार को हालात उस समय और खराब हो गए जब 10 यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके चलते कई बाजार बंद रहे और सरकार ने ठंड का हवाला देते हुए छुट्टी घोषित कर दी।
बीते 24 घंटों में प्रदर्शन कई प्रांतों तक फैल गए। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुईं, जिनमें जानलेवा टकराव भी सामने आए। विदेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कई इलाकों में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं।
तेहरान में अधिकारियों ने सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में 30 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। समाचार एजेंसी तसनीम ने बताया- सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के समन्वित अभियान के बाद, पश्चिमी तेहरान के मलार्ड जिले में सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के आरोपी 30 लोगों की पहचान की गई और उन्हें कल रात गिरफ्तार किया गया।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग