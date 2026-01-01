कौन है खालिदा जिया की मौत का जिम्मेदार? BNP नेता ने इस पूर्व पीएम पर लगाया गंभीर आरोप

Khaleda Zia Death: बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया (Khaleda Zia) की मौत को लेकर बीएनपी के नेता नजरुल इस्लाम खान (Nazrul Islam Khan) ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पूर्व पीएम के स्वास्थ्य में आई गिरावट को कारावास से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना खालिदा की मौत की जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगी।