विदेश

बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा, एक और हिंदू की गोली मारकर हत्या

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। मंगलवार को एक और हिंदू की हत्या करने का मामला सामने आया है।

भारत

image

Ashib Khan

Dec 30, 2025

बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या (Photo-X)

Bangladesh Hindu Attacked: बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। मंगलवार को एक और हिंदू की हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह घटना कपड़ा फैक्ट्री में हुई है, जहां पर नोमन मियां नाम के एक शख्स ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह पूरी घटना मयमनसिंह जिले में हुई है, जहां कुछ दिन पहले दीपू चंद्र दास की हत्या हुई थी

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस ने नोमन मियां को गिरफ्तार कर लिया है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हिंदू युवक बजेंद्र बिसवास के साथ यह वारदात सोमवार शाम करीब 6.30 बजे हुई। पुलिस के अनुसार नोमन और बजेंद्र दोनों फैक्ट्री परिसर के भीतर बने बैरक में तैनात थे। बातचीत के दौरान नोमन ने बजेंद्र को गोली मार दी।

गोली बजेंद्र की बाईं जांघ पर लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 

गोली मारने की दी थी धमकी

विदेशी मीडिया के मुताबिक जिस समय नोमन ने बजेंद्र पर गोली चलाई, उस वक्त कमरे में कोई विवाद चल रहा था। अचानक नोमन ने उस पर शॉटगन तानी और कहा- गोली मार दूंगा। इसके तुरंत बाद उसने ट्रिगर दबा दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। 

लगातार हिंदूओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसा

बता दें कि पड़ोसी देश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। पिछले दिनों ममनसिंह जिले में दीपू चंद्र दास की भी भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। यही नहीं, इसके बाद दीपू के शव को पेड़ से बांधकर चौराहे पर आग लगा दी थी।

दीपू के बाद अमृत मंडल की हुई हत्या

बता दें कि दीपू दास की हत्या के बाद बांग्लादेश में अमृत मंडल की हत्या हुई थी। अमृत मंडल को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। हालांकि अमृत को उगाही करने वाला अपराधी बताया गया था। मंडल की हत्या पर यूनुस सरकार की ओर से बयान भी जारी हुआ, जिसमें बताया गया कि ये सांप्रदायिक हिंसा नहीं थी बल्कि उगाही से परेशान लोगों ने उसे मारा था। 

