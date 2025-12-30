बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा, एक और हिंदू की गोली मारकर हत्या

बता दें कि दीपू दास की हत्या के बाद बांग्लादेश में अमृत मंडल की हत्या हुई थी। अमृत मंडल को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। हालांकि अमृत को उगाही करने वाला अपराधी बताया गया था। मंडल की हत्या पर यूनुस सरकार की ओर से बयान भी जारी हुआ, जिसमें बताया गया कि ये सांप्रदायिक हिंसा नहीं थी बल्कि उगाही से परेशान लोगों ने उसे मारा था।