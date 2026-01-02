धरती पर 5 सबसे ठंडी जगह, तापमान इतना कम कि जम सकते हैं लोग

ज़्यादातर देशों में इस समय ठंड पड़ रही है। हालांकि हर जगह एक जैसी ठंड नहीं पड़ती। कहीं सामान्य ठंड पड़ती है, तो कहीं इतनी ठंड पड़ती है कि वहाँ रहना काफी मुश्किल होता है। हालांकि इनमें से कई जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ सामान्य तौर पर लोग नहीं रहते। इन जगहों पर इतनी ठंड पड़ती है कि लोग भी जम सकते हैं। आइए नज़र डालते हैं धरती पर 5 सबसे ठंडी जगहों (World's Top 5 Coldest Places On Earth) के बारे में।