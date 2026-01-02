‘भीड़ ने पहले पीटा फिर पेट्रोल डालकर लगा दी आग’, बांग्लादेश में हिंदू युवक पर हमले के बाद पत्नी ने सुनाई दर्दनाक कहानी

खोकन दास के परिजनों ने कहा कि वह एक शांत स्वभाव का व्यक्ति हैं और हमले के पीछे की वजह अभी तक उन्हें समझ नहीं आ रही है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उनकी पत्नी, सीमा दास, गोद में शिशु लिए फूट-फूटकर रो पड़ीं। सीमा ने बताया कि जब उनके पति घर में दाखिल होने ही वाले थे, तभी बदमाशों ने उन्हें पकड़ लिया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी।