विदेश

‘भीड़ ने पहले पीटा फिर पेट्रोल डालकर लगा दी आग’, बांग्लादेश में हिंदू युवक पर हमले के बाद पत्नी ने सुनाई दर्दनाक कहानी

खोकन दास के परिजनों ने कहा कि वह एक शांत स्वभाव का व्यक्ति हैं और हमले के पीछे की वजह अभी तक उन्हें समझ नहीं आ रही है।

भारत

image

Ashib Khan

Jan 02, 2026

बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक पर हुआ हमला (Photo-X)

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। तिलोई में भीड़ ने खोकन दास पर धारदार हथियारों से हमला किया और उसके शरीर को आग के हवाले कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से झुलस गया। फिलहाल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। खोकन दास पर हुए हमले में पत्नी सीमा दास ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।

पेट्रोल डालकर लगा दी आग

खोकन दास के परिजनों ने कहा कि वह एक शांत स्वभाव का व्यक्ति हैं और हमले के पीछे की वजह अभी तक उन्हें समझ नहीं आ रही है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उनकी पत्नी, सीमा दास, गोद में शिशु लिए फूट-फूटकर रो पड़ीं। सीमा ने बताया कि जब उनके पति घर में दाखिल होने ही वाले थे, तभी बदमाशों ने उन्हें पकड़ लिया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

पत्नी सीमा दास ने आगे कहा कि खोकन दास की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। फिर भी भीड़ ने उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया। 

‘लाठियों से सिर पर किया वार’

खोकन दास की बहन ने भी बात करते हुए कहा कि भीड़ ने पहले लाठियों से उनके सिर पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद पेट्रोल डालकर आग लगा दी। यह हमला रात करीब 8.30 बजे हुआ था। 

खोकन दास के भतीजे सौरभ दास ने ANI को बताया कि हमले की सूचना मिलते ही वह अस्पताल पहुंचे, जहां उनके चाचा की हालत गंभीर थी। उन्होंने कहा, “पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच कर रही है। मेरे चाचा का चेहरा और हाथ बुरी तरह झुलस गए हैं।”

लगातार हिंदुओं को बनाया जा रहा निशाना

बता दें कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद हालात बहुत खराब हो गए हैं। पिछले दिनों भीड़ ने दीपू दास की पीट-पीटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शरीर को पेड़ से बांधकर आग लगा दी। दीपू पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया, लेकिन पुलिस ने कहा कि इसका कोई सबूत नहीं मिला है। इसके बाद एक और हिंदू युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। 

Bangladesh Violence

