यमन में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के हवाई हमलों में 20 अलगाववादी लड़ाके मारे गए

ये हवाई हमले उस समय हुए हैं, जब सऊदी समर्थित बलों ने हद्रामौत में सैन्य स्थलों पर ‘शांतिपूर्ण’ तरीके से नियंत्रण हासिल करने का अभियान शुरू किया था। दिसंबर की शुरुआत में एसटीसी द्वारा हद्रामौत और महरा के अधिकांश हिस्सों, जिनमें तेल प्रतिष्ठान भी शामिल हैं, पर कब्जा करने के बाद यह पहला मौका है जब गठबंधन की ओर से सीधे हमले किए गए हैं।