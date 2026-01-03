3 जनवरी 2026,

शनिवार

विदेश

यमन में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के हवाई हमलों में 20 अलगाववादी लड़ाके मारे गए

यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा किए गए हवाई हमलों में संयुक्त अरब अमीरात समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल (एसटीसी) के कम से कम 20 अलगाववादी लड़ाके मारे गए।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 03, 2026

AI generated image

AI generated image

यमन में शुक्रवार को सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के हवाई हमलों में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल (एसटीसी) के कम से कम 20 अलगाववादी लड़ाके मारे गए। यह कार्रवाई यूएई द्वारा यमन में बमबारी के बाद सऊदी अरब से अपनी सेनाएं वापस बुलाने की घोषणा के दो दिन बाद हुई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल (एसटीसी) बलों के एक अधिकारी ने बताया कि हमले अल-खाशा और सेइयून में स्थित सैन्य ठिकानों पर किए गए। हद्रामौत प्रांत के सेइयून शहर में हवाई अड्डे और सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया, जिससे वहां हवाई संचालन प्रभावित हुआ।

प्रत्यक्षदर्शियों और एसटीसी सूत्रों के अनुसार, हमलों के बाद अदन हवाई अड्डे से 24 घंटे से अधिक समय तक कोई विमान उड़ान नहीं भर सका और न ही उतरा, हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने औपचारिक रूप से हवाई अड्डे को बंद घोषित नहीं किया।

ये हवाई हमले उस समय हुए हैं, जब सऊदी समर्थित बलों ने हद्रामौत में सैन्य स्थलों पर ‘शांतिपूर्ण’ तरीके से नियंत्रण हासिल करने का अभियान शुरू किया था। दिसंबर की शुरुआत में एसटीसी द्वारा हद्रामौत और महरा के अधिकांश हिस्सों, जिनमें तेल प्रतिष्ठान भी शामिल हैं, पर कब्जा करने के बाद यह पहला मौका है जब गठबंधन की ओर से सीधे हमले किए गए हैं।

इस बीच, यूएई ने कहा कि वह हालात को शांत करने के लिए प्रयासरत है और उसके अंतिम सैनिक यमन छोड़ चुके हैं। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच यह घटनाक्रम यमन संकट में नई जटिलताओं की ओर इशारा करता है।

Published on:

03 Jan 2026 04:26 am

यमन में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के हवाई हमलों में 20 अलगाववादी लड़ाके मारे गए

