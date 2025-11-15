ड्रग्स, रेप, कैमरे, आपके होश उड़ा देगी इस सीरियल रेपिस्ट की मॉडस ऑपरेंडी

ब्रिटेन में चीनी मूल का एक सीरियल रेपिस्ट चाओ जू। (फोटो: X Handle/ Dr Jenny Thatcher.)
Chao Xu Rapist: ब्रिटेन में चीनी मूल के एक सीरियल रेपिस्ट (Chao Xu Rapist) को जेल भेज दिया गया है। 33 वर्षीय इस अपराधी ने कई महिलाओं को हवस का शिकार बनाया (Serial Rapist UK) था। पुलिस का कहना है कि चाओ जू (Chao Xu) नामक यह अपराधी नेटवर्किंग इवेंट के बहाने महिलाओं को बुलाता और नशीला पदार्थ खिला कर उनके साथ बलात्कार करता था। पुलिस को चाओ जू के पास से कई महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो भी मिले हैं, जो उसने खुफिया कैमरे (Hidden Camera Rape) से रिकॉर्ड किए थे। मिरर यूके की रिपोर्ट के अनुसार, चाओ जू के काले कारनामों का खुलासा तब हुआ, जब पुलिस ने शक के आधार पर उसकी कुंडली खंगालना शुरू की। दरअसल, पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक नेटवर्किंग इवेंट (Networking Event Assault) में महिलाओं के साथ गलत (Drugging Victims) हो रहा है। पुलिस ने अपनी जांच में यह तथ्य पाया कि चाओ जू अपने घर पर इवेंट आयोजित करता और वहीं अपना टारगेट चुनता था।
वह महिलाओं को धोखे से नशीला पदार्थ खिलाता और फिर उनके साथ बलात्कार करता। चाओ जू ने अपने घर में हिडन कैमरे लगाए हुए थे। यहां तक कि एयर फ्रेशनर में भी कैमरा था, जिसकी मदद से वह महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करता था। चीनी नागरिक चाओ जू दक्षिण-पूर्व लंदन के ग्रीनविच में रहता था। अदालत ने उसे कई महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न सहित कई दूसरे यौन अपराधों के लिए 14 साल की सजा सुनाई है।
पुलिस ने अदालत को बताया कि चाओ जू नेटवर्किंग इवेंट में आने वाली महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। वह उन्हें एक ड्रिंक पीने के लिए देता था, जिसमें नशीले पदार्थ मिले होते थे। ड्रिंक के बाद जब महिलाएं बेसुध हो जातीं तो आरोपी उनके साथ बलात्कार करता था। पुलिस का कहना है कि यह चीनी नागरिक आदतन यौन अपराधी है। उसने कई कार्यस्थलों के साथ-साथ लंदन ब्रिज अंडरग्राउन्ड स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थलों पर भी खुफिया कैमरे लगाए थे, जिनकी मदद से वह लड़कियों के वीडियो रिकॉर्ड करता था।
पुलिस के अनुसार, चाओ जू की शिकार महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। उसकी मॉडस ऑपरेंडी ने सबको हैरान कर दिया है। चाओ जू ने एयर फ्रेशनर, महिलाओं के सैनिटरी उत्पाद, डिजिटल घड़ी, स्पीकर और वॉश बेसिन तक में खुफिया कैमरे लगा रखे थे। वह हर पल अपने टारगेट पर नजर रखता था। उसके पास से सैकड़ों आपत्तिजनक वीडियो बरामद हुए हैं। अधिकारियों का मानना है कि चाओ जू अब तक के सबसे कुख्यात यौन अपराधियों में से एक है।
अदालत में जब चाओ जू को सजा सुनाई गई, तो उसके माथे पर कोई शिकन या चेहरे पर पछतावा नहीं था। न्यायाधीश ग्राउट का कहना है कि चाओ जू के संभावित चीन निर्वासन का मामला गृह मंत्रालय के अधीन है। उन्होंने कहा कि अपराधी को चीन भेजना है या नहीं, यह सरकार तय करेगी। चाओ जू 2016 से यूके में रह रहा है और उसने ग्रीनविच विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग