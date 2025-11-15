ड्रग्स, रेप, कैमरे, आपके होश उड़ा देगी इस सीरियल रेपिस्ट की मॉडस ऑपरेंडी

Chao Xu Rapist: ब्रिटेन में चीनी मूल के एक सीरियल रेपिस्ट (Chao Xu Rapist) को जेल भेज दिया गया है। 33 वर्षीय इस अपराधी ने कई महिलाओं को हवस का शिकार बनाया (Serial Rapist UK) था। पुलिस का कहना है कि चाओ जू (Chao Xu) नामक यह अपराधी नेटवर्किंग इवेंट के बहाने महिलाओं को बुलाता और नशीला पदार्थ खिला कर उनके साथ बलात्कार करता था। पुलिस को चाओ जू के पास से कई महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो भी मिले हैं, जो उसने खुफिया कैमरे (Hidden Camera Rape) से रिकॉर्ड किए थे। मिरर यूके की रिपोर्ट के अनुसार, चाओ जू के काले कारनामों का खुलासा तब हुआ, जब पुलिस ने शक के आधार पर उसकी कुंडली खंगालना शुरू की। दरअसल, पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक नेटवर्किंग इवेंट (Networking Event Assault) में महिलाओं के साथ गलत (Drugging Victims) हो रहा है। पुलिस ने अपनी जांच में यह तथ्य पाया कि चाओ जू अपने घर पर इवेंट आयोजित करता और वहीं अपना टारगेट चुनता था।