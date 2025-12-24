ताइवान में 6.1 तीव्रता के भूकंप से कांपी धरती, चीन, फिलीपींस और जापान तक महसूस हुए झटके

इस साल की शुरुआत में भी ताइवान के युजिंग (Yujing) से 12 किलोमीटर नॉर्थ में एक भयानक भूकंप दर्ज किया गया था। यह भूकंप 21 जनवरी 2025 को आया था और इसकी तीव्रता 6.0 मापी गई थी। इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी और इसके चलते कई घर ध्वस्त हो गए थे। इसके साथ-साथ कई इमारतों को भी इस भूकंप से नुकसान पहुंच था। घरों के गिरने पर कई लोग मलबे के नीचे दब गए थे जिन्हें रेस्क्यू टीम ने बचाया था। इस घटना में किसी के मारे जाने की कोई खबर सामने नहीं आई थी। हालांकि इस भूकंप