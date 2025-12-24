ताइवान में 6.1 तीव्रता के भूकंप से कांपी धरती, चीन, फिलीपींस और जापान तक महसूस हुए झटके

ताइवान में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया (प्रतीकात्मक तस्वीर)
ताइवान के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित तैटुंग काउंटी में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया है। यह भूकंप बुधवार शाम करीब 5:47 बजे दर्ज किया गया। खबरों के अनुसार, इस भूकंप के झटके चीन, फिलीपींस और जापान तक महसूस हुए हैं। हालांकि इस दौरान किसी तरह के नुकसान की कोई खबर अभी सामने नहीं आई है। केंद्रीय मौसम प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार इस भूकंप की गहराई 11.9 किलोमीटर थी और इसका केंद्र ताइतुंग काउंटी हॉल से 10.1 किलोमीटर उत्तर में था।
इस भूकंप के झटके अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग स्केल के महसूस हुए। ताइतुंग काउंटी में इसी तीव्रता 5 मापी गई और हुलिएन और पिंगतुंग काउंटी में यह 4 दर्ज की गई। बात दें कि ताइवान में भूकंप की तीव्रता 1 से 7 की स्केल पर मापी जाती है। भूकंप के बाद ताइपेई, काओशुंग, ताइचुंग और ताइनान समेत कई जगहों पर सुरक्षा की नजर से अलर्ट जारी किया गया है। दो टेक्टोनिक प्लेटों के सेंटर पर स्थित होने के चलते ताइवान में भूकंप का खतरा बना रहता है।
इस साल की शुरुआत में भी ताइवान के युजिंग (Yujing) से 12 किलोमीटर नॉर्थ में एक भयानक भूकंप दर्ज किया गया था। यह भूकंप 21 जनवरी 2025 को आया था और इसकी तीव्रता 6.0 मापी गई थी। इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी और इसके चलते कई घर ध्वस्त हो गए थे। इसके साथ-साथ कई इमारतों को भी इस भूकंप से नुकसान पहुंच था। घरों के गिरने पर कई लोग मलबे के नीचे दब गए थे जिन्हें रेस्क्यू टीम ने बचाया था। इस घटना में किसी के मारे जाने की कोई खबर सामने नहीं आई थी। हालांकि इस भूकंप
