11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अगले साल अफगानिस्तान में आने वाला है सबसे बड़ा संकट, एक्टिव हुआ UN, क्या है पाकिस्तान कनेक्शन?

अफगानिस्तान में अगले साल दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट आने की संभावना है। यूएन के टॉम फ्लेचर ने बताया कि कई झटकों ने अफगानिस्तान को गंभीर संकट में डाल दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 11, 2025

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्ताकी। (फोटो- IANS)

अफगानिस्तान में अगले साल दुनिया का सबसे बड़ा संकट आने वाला है। मानवीय मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के अंडर-सेक्रेटरी-जनरल और इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर टॉम फ्लेचर ने यह भविष्यवाणी की है।

उन्होंने अफगानिस्तान में मानवीय संकट को लेकर पहले से तैयार रहने की सलाह दी है। फ्लेचर ने बुधवार को बताया कि एक साथ कई झटकों ने अफगानिस्तान को एक गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है।

इन वजहों से अफगानिस्तान को नुकसान

महिलाओं और लड़कियों पर लगाई गईं पाबंदियों वाली नीतियां, दशकों के संघर्ष और गरीबी के साथ इस साल फंडिंग में भारी कटौती ने अफगानिस्तान को बुरे दौर में भेज दिया है।

फ्लेचर ने यह भी जानकारी दी है कि 2026 में अफगानिस्तान में लगभग 2.2 करोड़ लोगों को सहायता की जरूरत होगी। इसी तरह यह सूडान और यमन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय संकट वाला देश बन जाएगा।

1.7 बिलियन डॉलर की मांग

फ्लेचर ने कहा- हमारी मांग 17.5 मिलियन लोगों को टारगेट करने के लिए 1.7 बिलियन डॉलर है। लेकिन फंडिंग की असलियत को देखते हुए हमने अपनी योजना को और भी ज्यादा प्राथमिकता दी है ताकि जीवन बचाने वाली मदद की सबसे ज्यादा जरूरत वाले 3.9 मिलियन लोगों को टारगेट किया जा सके।

उन्होंने बताया कि चार सालों में पहली बार अफगानिस्तान में भूख का सामना करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। यह अब 17.4 मिलियन तक पहुंच गई है। इसके अलावा, देश की जरूरी सेवाएं पहले से ही चरमरा रही हैं क्योंकि अफगान के शरणार्थी भारी संख्या में वापस लौट रहे हैं।

2 सालों में वापस लौटने वालों की संख्या 4 मिलियन से ज्यादा

इस साल 2025 में 2.6 मिलियन से ज्यादा अफगानी शरणार्थी वापस लौटे। इस आंकड़े को मिलाकर पिछले दो सालों में लौटने वालों की संख्या 4 मिलियन से ज्यादा हो गई है। बता दें कि वापस लौटने वालों के लिए स्थिति अफगानिस्तान में भयावह है।

फ्लेचर ने कहा कि इस साल जो लोग वापस लौटे हैं। उनमें 60 प्रतिशत महिलाएं और बच्चे हैं। खास बात यह है कि शरणार्थी ऐसे देश में वापस लौट रहे हैं, जहां महिलाओं और लड़कियों को पढ़ाई, काम करने और कुछ मामलों में स्वास्थ्य सेवा पाने से भी वंचित रखा जाता है।

पाकिस्तान में क्या है अफगानी शरणार्थी की स्थिति

फ्लेचर ने बताया है कि पाकिस्तान में 2.5 मिलियन अफगानी लोग हैं। कुछ ही दिनों पहले वहां इनमें से ज्यादातर लोगों का कानूनी दर्जा खत्म कर दिया गया है। ऐसे में अनुमान है कि पाकिस्तान से और बड़े पैमाने पर लोगों की वापसी होगी। जो चिंताजनक है

40 मिलियन डॉलर से ज्यादा की अतिरिक्त फंडिंग

फ्लेचर ने कहा कि सीमित फंडिंग के बावजूद संयुक्त राष्ट्र और उसके सहयोगी अफगानिस्तान में अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा, उन्हें हर तरह की मदद पहुंचा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष ने 40 मिलियन डॉलर से ज्यादा की अतिरिक्त फंडिंग जारी की है। जिससे स्थिति कुछ हद तक संभल सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

11 Dec 2025 10:48 am

Published on:

11 Dec 2025 10:47 am

Hindi News / World / अगले साल अफगानिस्तान में आने वाला है सबसे बड़ा संकट, एक्टिव हुआ UN, क्या है पाकिस्तान कनेक्शन?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

PM मोदी-पुतिन की सेल्फी देखकर ट्रंप पर बौखला उठे अमेरिकी सांसद, कहा- हमारे दुश्मन के पास भारत को भेजकर आप…

Is Donald Trump not happy with Prime Minister Narendra Modi's meeting with Russian President Vladimir Putin?
विदेश

अमेरिका जाने के लिए नई शर्त! इन 42 देशों के नागरिकों को बतानी होगी 5 साल की सोशल मीडिया हिस्ट्री

Visitors in USA
विदेश

क्यों ट्रंप पर भड़के यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की? एक बयान ने दुनिया भर में मचाई खलबली

Trump Putin Summit 2025 zelensky reaction
विदेश

9 करोड़ में मिलेगी अमेरिका की नागरिकता, लॉन्च हुआ ‘ट्रंप गोल्ड कार्ड’

Trump Gold Card
विदेश

कोमा में जिंदगी-मौत से जूझ रही हिंदुस्तान की बेटी, अमेरिका में उसके साथ क्या हुआ, क्यों थाने के चक्कर काट रहे हैं पिता?

Indian Girl Coma In USA
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.