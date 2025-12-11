Trending Video: कैसे घूमती है धरती और होते हैं दिन-रात? देखें रोमांचक वीडियो

क्या आपने कभी धरती को घूमते हुए देखा है? क्या आपने अपनी आँखों से दिन और रात होते हुए देखा है? हम जानते हैं कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। धुरी पर एक पूरा चक्कर दिन और रात बनाता है, जबकि सूर्य की परिक्रमा एक वर्ष पूरा करती है। लेकिन धरती पर रहने वाले जीवों को यह सब स्थिर ही लगता है। हमें न तो धरती का घूमना (Earth Rotation) दिखता है और न ही उसकी गति महसूस होती है, बस दिन-रात का परिवर्तन (Day And Night Changing) दिखता है। हालांकि एडवांस टेक्नोलॉजी के इस दौर में इस अदृश्य गतिविधि को भी देख पाना संभव हो गया है। दुनियाभर के कई एस्ट्रोनॉमर्स टाइम-लैप्स (Time-Lapse) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे शानदार वीडियो रहे हैं, जिनमें धरती को घूमते हुए देखा जा सकता है और दिन-रात होते हुए भी देखा जा सकता है। ये वीडियो इतने शानदार हैं कि उन्हें देखकर आप रोमांचित हो जाएंगे।