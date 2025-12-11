11 दिसंबर 2025,

Trending Video: कैसे घूमती है धरती और होते हैं दिन-रात? देखें रोमांचक वीडियो

Interesting Video: आज के इस दौर में एस्ट्रोनॉमर्स एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए टाइमलैप्स के ज़रिए ऐसे वीडियो बना रहे हैं जिनमें धरती घूमती हुई दिखाई देती है और साथ ही दिन-रात भी होते हुए देखे जा सकते हैं।

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 11, 2025

Earth rotation, day and night changing

Earth rotation, day and night changing (Photo - Video screenshot)

क्या आपने कभी धरती को घूमते हुए देखा है? क्या आपने अपनी आँखों से दिन और रात होते हुए देखा है? हम जानते हैं कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। धुरी पर एक पूरा चक्कर दिन और रात बनाता है, जबकि सूर्य की परिक्रमा एक वर्ष पूरा करती है। लेकिन धरती पर रहने वाले जीवों को यह सब स्थिर ही लगता है। हमें न तो धरती का घूमना (Earth Rotation) दिखता है और न ही उसकी गति महसूस होती है, बस दिन-रात का परिवर्तन (Day And Night Changing) दिखता है। हालांकि एडवांस टेक्नोलॉजी के इस दौर में इस अदृश्य गतिविधि को भी देख पाना संभव हो गया है। दुनियाभर के कई एस्ट्रोनॉमर्स टाइम-लैप्स (Time-Lapse) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे शानदार वीडियो रहे हैं, जिनमें धरती को घूमते हुए देखा जा सकता है और दिन-रात होते हुए भी देखा जा सकता है। ये वीडियो इतने शानदार हैं कि उन्हें देखकर आप रोमांचित हो जाएंगे।

धरती पर दिन-रात होने का यह वीडियो कर देगा रोमांचित

एक भारतीय एस्ट्रोनॉम इंजीनियर डोर्जे आंगचुक (Dorje Angchuk) ने एक वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, "गति में एक दिन - धरती के घूमने को कैद करना।" इस वीडियो में आंगचुक ने दिखाया कि धरती कैसे घूमती है और दिन-रात कैसे होते हैं। यह वीडियो आपको रोमांचित कर देगा।

धरती पर सबकुछ घूमता हुआ आएगा नज़र

इस वीडियो में धरती पर सबकुछ घूमता नज़र आएगा। यह नज़ारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा, क्योंकि धरती पर सभी चीज़ें घूमती हुई दिख रही है, जो काफी कमाल का नज़ारा है।

कैसे रिकॉर्ड होते हैं ये रोमांचक वीडियो?

धरती के घूमने के वीडियो को देखकर लगता है कि इसे रिकॉर्ड करना बेहद ही आसान है, पर ऐसा है नहीं। इस तरह के वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए एक निश्चित समय और जगह पर कैमरे को स्टिल मोड में रखकर पूरे-पूरे दिन तक उसे रिकॉर्डिंग के लिए ऑन रखना ज़रूरी है। ऐसे वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए समय और जगह बहुत ज़रूरी है। ऐसे में इसका ध्यान रखना चाहिए।

