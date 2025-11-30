अमेरिका को H-1B वीज़ा कार्यक्रम रद्द कर देना चाहिए? जानें एलन मस्क ने क्या कहा

पॉडकास्ट में कामथ ने बातचीत की शुरुआत इस बात पर जोर देते हुए की कि दशकों से अमेरिका दुनिया भर से बुद्धिमान लोगों को आकर्षित करता रहा है, जिसके कारण भारत में कई लोगों ने इसे प्रतिभा पलायन बताया। इस पर एलन मस्क ने सहमति जताई और कहा कि भारतीय प्रतिभाओं ने अमेरिका के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा, "हाँ, मुझे लगता है कि अमेरिका आए प्रतिभाशाली भारतीयों से अमेरिका को बहुत लाभ हुआ है।"