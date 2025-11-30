अमेरिका को H-1B वीज़ा कार्यक्रम रद्द कर देना चाहिए? जानें एलन मस्क ने क्या कहा

एलन मस्क ने निखिल कामथ के पॉडकास्ट में की चर्चा (Photo-IANS)
Elon Musk on Nikhil Kamath Podcast: एलन मस्क ने रविवार को जेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामथ के साथ पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान H-1B वीजा सहित कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। इस दौरान मस्क ने कहा कि अमेरिका को प्रतिभाशाली भारतीयों से लंबे समय से लाभ मिलता रहा है।
मस्क ने आगे कहा कि अमेरिका की कुछ तथाकथित आव्रजन-विरोधी नीतियां एच-1बी वीजा कार्यक्रम के दुरुपयोग और पिछली सरकार के सबके लिए खुली छूट वाले रवैये के कारण उत्पन्न हुई थीं। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि यह कितना सच है। मेरा सीधा मानना यह है कि प्रतिभाशाली लोगों की हमेशा कमी रहती है।”
पॉडकास्ट में कामथ ने बातचीत की शुरुआत इस बात पर जोर देते हुए की कि दशकों से अमेरिका दुनिया भर से बुद्धिमान लोगों को आकर्षित करता रहा है, जिसके कारण भारत में कई लोगों ने इसे प्रतिभा पलायन बताया। इस पर एलन मस्क ने सहमति जताई और कहा कि भारतीय प्रतिभाओं ने अमेरिका के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा, "हाँ, मुझे लगता है कि अमेरिका आए प्रतिभाशाली भारतीयों से अमेरिका को बहुत लाभ हुआ है।"
पॉडकास्ट में एलन मस्क ने एच-1बी प्रोग्राम से जुड़ी चिंताओं को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ध्यान इसके दुरुपयोग को कमज़ोर करने के बजाय इसे सुधारने पर होना चाहिए।
उन्होंने कहा, "एच-1बी कार्यक्रम का कुछ दुरुपयोग हुआ है। कुछ आउटसोर्सिंग कंपनियों ने इस प्रणाली के साथ खिलवाड़ किया है।" उन्होंने आगे कहा कि इसका समाधान इस प्रणाली के साथ खिलवाड़ को रोकना है, न कि वीज़ा को पूरी तरह से समाप्त करना।
एलन मस्क ने कुछ रूढ़िवादी समूहों की इस योजना को समाप्त करने की मांग को खारिज करते हुए कहा, "मैं इस विचारधारा से सहमत नहीं हूं कि हमें एच-1बी कार्यक्रम को बंद कर देना चाहिए... यह वास्तव में बहुत बुरा होगा।"
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग