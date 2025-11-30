जिनेवा में उठा मुसलमानों के उत्पीड़न का मामला,भारत के पड़ोसी देश ने कही ये बात तो दुनिया के सामने हुई फजीहत

Uyghur Leader China UN: जिनेवा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र के अल्पसंख्यक फोरम (UN minority forum) में चीन को मुंह की खानी पड़ी। जब उइगर नेता और विश्व उइगर कांग्रेस के अध्यक्ष डॉल्कुन ईसा जब शिनजियांग में हो रहे अत्याचारों (Uyghur Muslim persecution) की बात कर रहे थे, तो चीनी प्रतिनिधि बीच में कूद पड़े और उन्हें चुप करवाने की कोशिश की। लेकिन सत्र के चेयरमैन ने ईसा को पूरी छूट दे दी। इसके बाद जो हुआ, वो संयुक्त राष्ट्र (China UN embarrassment) के इतिहास में दुर्लभ पल बन गया। डॉल्कुन ईसा (Dolkun Isa Geneva) ने बिना डरे कहा, “चीन हमारी ही जमीन पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहा है। लाखों उइगरों को शिविरों में बंद किया गया है। हमारी भाषा, संस्कृति व मस्जिदें – सब कुछ मिटाया जा रहा है।” उन्होंने बताया कि विदेशों में बसे उइगर लोग अपनी भाषा के स्कूल खोल रहे हैं, कला और लोकतंत्र को जिंदा रख रहे हैं। लेकिन चीन इसे भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है।