Explainer: भारत की UN में धमाल, कई मामले सुलझा कर किया कमाल, क्यों खास है संयुक्त राष्ट्र दिवस

India UN Role: संयुक्त राष्ट्र (UN) वैश्विक शांति और विकास का प्रमुख मंच है, लेकिन 2025 में इसके सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं। सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC), यूक्रेन, हैती और गाजा जैसे क्षेत्रों में जारी संघर्ष UN की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। UN का शांति रक्षा बजट (UN peacekeeping budget) 5.5 अरब डॉलर है, लेकिन फंडिंग की कमी से कार्यक्रम ठप हो रहे हैं। सूडान में 4.2 अरब डॉलर की जरूरत है, मगर सिर्फ 13% ही मिला, जिससे 2.5 लाख बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। DRC में हिंसा 38% बढ़ी है, वहीं हैती में हैजा का खतरा मंडरा रहा है। भारत ने इन मुद्दों पर सक्रिय भूमिका (India UN Role) निभाई है। भारत ने 80वीं साधारण सभा में P5 सुधार करने की मांग का समर्थन किया, जो UN की साख बचाने की दिशा में बड़ा कदम है।