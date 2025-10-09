इजरायल-हमास समझौते से गाजा में शांति का सूरज: सीजफायर पर UN की बुलंद आवाज,गुटेरेस ने कही बड़ी बात

Gaza Peace Agreement: संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल और हमास के बीच हुए शांति समझौते (Gaza Peace Agreement) का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस (Antonio Guterres) ने कहा कि यह समझौता गाजा में स्थायी शांति और दो-राष्ट्र समाधान (Two-State Solution) की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे इजरायल और फिलिस्तीन के लोग शांति और सुरक्षा के साथ रह सकेंगे। गुटेरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करना होगा।” गुटेरेस ने इस समझौते के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कतर, मिस्र और तुर्की के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह समझौता (Israel-Hamas Ceasefire) गाजा में युद्धविराम और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करता है। गुटेरेस ने सभी पक्षों से अपील की कि वे समझौते की शर्तों का पूरी तरह पालन करें। गुटेरेस ने जोर देकर कहा कि बंधकों को सम्मान के साथ रिहा किया जाए और गाजा में स्थायी युद्धविराम लागू हो।
इस समझौते के तहत हमास ने अपने कब्जे में रखे बंधकों को छोड़ने का वादा किया है, जबकि इजरायल ने गाजा से अपनी सेना को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सहमति दी है। यह समझौता ट्रंप की 20-सूत्रीय शांति योजना का हिस्सा है। इसने दो साल से चल रहे युद्ध खत्म करने की दिशा में एक नई उम्मीद जगाई है। इस संघर्ष में लगभग 1,250 इजरायली और 67,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं।
गुटेरेस ने गाजा में मानवीय सहायता और जरूरी सामान की आपूर्ति तुरंत शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि गाजा के लोगों की पीड़ा को अब खत्म करना होगा। संयुक्त राष्ट्र इस समझौते को लागू करने में पूरा सहयोग देगा और गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के साथ-साथ पुनर्निर्माण के काम को भी तेज करेगा।
उन्होंने सभी पक्षों से एक बार फिर अपील की कि वे इस मौके का फायदा उठाएं और एक ऐसा राजनीतिक रास्ता बनाएं, जिससे फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता मिले। गुटेरेस ने दो-राष्ट्र समाधान को बढ़ावा देने की बात कही, ताकि इजरायल और फिलिस्तीन शांति से साथ रह सकें। यह समझौता न केवल गाजा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में स्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ( IANS)
