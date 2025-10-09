इजरायल-हमास समझौते से गाजा में शांति का सूरज: सीजफायर पर UN की बुलंद आवाज,गुटेरेस ने कही बड़ी बात

Gaza Peace Agreement: संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल और हमास के बीच हुए शांति समझौते (Gaza Peace Agreement) का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस (Antonio Guterres) ने कहा कि यह समझौता गाजा में स्थायी शांति और दो-राष्ट्र समाधान (Two-State Solution) की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे इजरायल और फिलिस्तीन के लोग शांति और सुरक्षा के साथ रह सकेंगे। गुटेरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करना होगा।” गुटेरेस ने इस समझौते के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कतर, मिस्र और तुर्की के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह समझौता (Israel-Hamas Ceasefire) गाजा में युद्धविराम और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करता है। गुटेरेस ने सभी पक्षों से अपील की कि वे समझौते की शर्तों का पूरी तरह पालन करें। गुटेरेस ने जोर देकर कहा कि बंधकों को सम्मान के साथ रिहा किया जाए और गाजा में स्थायी युद्धविराम लागू हो।