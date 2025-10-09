Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इजरायल-हमास समझौते से गाजा में शांति का सूरज: सीजफायर पर UN की बुलंद आवाज,गुटेरेस ने कही बड़ी बात

Gaza Peace Agreement:संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल-हमास शांति समझौते का स्वागत किया, गुटेरेस ने स्थायी युद्ध विराम की मांग की।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 09, 2025

Gaza Peace Agreement: संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल और हमास के बीच हुए शांति समझौते (Gaza Peace Agreement) का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस (Antonio Guterres) ने कहा कि यह समझौता गाजा में स्थायी शांति और दो-राष्ट्र समाधान (Two-State Solution) की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे इजरायल और फिलिस्तीन के लोग शांति और सुरक्षा के साथ रह सकेंगे। गुटेरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करना होगा।” गुटेरेस ने इस समझौते के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कतर, मिस्र और तुर्की के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह समझौता (Israel-Hamas Ceasefire) गाजा में युद्धविराम और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करता है। गुटेरेस ने सभी पक्षों से अपील की कि वे समझौते की शर्तों का पूरी तरह पालन करें। गुटेरेस ने जोर देकर कहा कि बंधकों को सम्मान के साथ रिहा किया जाए और गाजा में स्थायी युद्धविराम लागू हो।

युद्ध खत्म करने की दिशा में एक नई उम्मीद

इस समझौते के तहत हमास ने अपने कब्जे में रखे बंधकों को छोड़ने का वादा किया है, जबकि इजरायल ने गाजा से अपनी सेना को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सहमति दी है। यह समझौता ट्रंप की 20-सूत्रीय शांति योजना का हिस्सा है। इसने दो साल से चल रहे युद्ध खत्म करने की दिशा में एक नई उम्मीद जगाई है। इस संघर्ष में लगभग 1,250 इजरायली और 67,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं।

जरूरी सामान की आपूर्ति तुरंत शुरू करने की मांग

गुटेरेस ने गाजा में मानवीय सहायता और जरूरी सामान की आपूर्ति तुरंत शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि गाजा के लोगों की पीड़ा को अब खत्म करना होगा। संयुक्त राष्ट्र इस समझौते को लागू करने में पूरा सहयोग देगा और गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के साथ-साथ पुनर्निर्माण के काम को भी तेज करेगा।

इस मौके का फायदा उठाएं

उन्होंने सभी पक्षों से एक बार फिर अपील की कि वे इस मौके का फायदा उठाएं और एक ऐसा राजनीतिक रास्ता बनाएं, जिससे फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता मिले। गुटेरेस ने दो-राष्ट्र समाधान को बढ़ावा देने की बात कही, ताकि इजरायल और फिलिस्तीन शांति से साथ रह सकें। यह समझौता न केवल गाजा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में स्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ( IANS)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

इजरायल-हमास युद्ध

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

09 Oct 2025 03:55 pm

Published on:

09 Oct 2025 03:28 pm

Hindi News / World / इजरायल-हमास समझौते से गाजा में शांति का सूरज: सीजफायर पर UN की बुलंद आवाज,गुटेरेस ने कही बड़ी बात

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पीएम मोदी और स्टार्मर की हुई मुलाकात, ट्रेड-डिफेंस समेत कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत

Indian Prime Minister Narendra Modi with British PM Keir Starmer
विदेश

गाजा में शांति की नई सुबह: मैक्रों का दो-राज्य समाधान का आह्वान, क्या ट्रंप को मिलेगा क्रेडिट ?

Gaza Ceasefire Macron Peace Plan
विदेश

जैश-ए-मोहम्मद तैयार कर रहा महिला ब्रिगेड, धर्म के नाम पर यूपी और कश्मीर की महिलाओं का कर रहा ब्रेनवाश

Masood Azhar
विदेश

इज़रायली सेना ने गाज़ा से हटने की तैयारी की शुरू, जल्द हो सकता है युद्धविराम

Israeli army in Gaza city
विदेश

मत्मो तूफान से वियतनाम में अब तक 10 लोगों की मौत, 7 लोग घायल

Typhoon Matmo
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.