वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही रोड्रिग्ज का नया फरमान जारी, कहा- ट्रंप का साथ देने वालों को ढूढ़कर…

अब एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज ने स्पष्ट रूप से कहा है- नेशनल, स्टेट और म्युनिसिपल पुलिस एजेंसियों को उनके देश के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप समर्थित अमेरिकी हथियारबंद हमले को बढ़ावा देने या सपोर्ट करने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत पूरे देश से ढूढ़कर पकड़ना है ताकि उन पर केस चलाया जा सके।