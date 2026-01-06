6 जनवरी 2026,

मंगलवार

वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही रोड्रिग्ज का नया फरमान जारी, कहा- ट्रंप का साथ देने वालों को ढूढ़कर…

वेनेजुएला सरकार ने डेल्सी रोड्रिगेज के शपथ लेने के बाद स्टेट ऑफ एक्सटर्नल कमोशन की घोषणा की है, जिससे राष्ट्रपति को विशेष अधिकार मिले हैं। सुरक्षा बलों को अमेरिका के हमले का समर्थन करने वालों को तुरंत हिरासत में लेने का निर्देश दिया गया है।

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 06, 2026

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज। (फोटो- IANS)

वेनेजुएला में डेल्सी रोड्रिगेज ने सोमवार को नई कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनके शपथ लेने के बाद वेनेजुएला सरकार ने बड़ा फरमान जारी कर दिया। सरकार की और से बताया गया है कि वेनेजुएला में स्टेट ऑफ एक्सटर्नल कमोशन की घोषणा की गई है।

इसके तहत प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा पावर दी गई है। इसके अलावा, सिक्योरिटी फोर्स को साउथ अमेरिकन देश के खिलाफ यूएस हमले को बढ़ावा देने या सपोर्ट करने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लेने का निर्देश दिया गया है।

सबसे पहले मादुरो ने आदेश पर किया था साइन

इस आदेश पर पर शनिवार को सबसे पहले उस समय के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो ने साइन किए थे, जिन्हें उसी दिन अमेरिकी मिलिट्री फोर्स ने पकड़ लिया था और अभी वे न्यूयॉर्क में हैं।

अब एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज ने स्पष्ट रूप से कहा है- नेशनल, स्टेट और म्युनिसिपल पुलिस एजेंसियों को उनके देश के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप समर्थित अमेरिकी हथियारबंद हमले को बढ़ावा देने या सपोर्ट करने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत पूरे देश से ढूढ़कर पकड़ना है ताकि उन पर केस चलाया जा सके।

सबसे पहले सितंबर में तैयार किया गया था यह आदेश

यह आदेश असल में सितंबर के आखिर में तैयार किया गया था और इसकी घोषणा की गई थी। उस वक्त अमेरिका ने कैरिबियन में नेवल एसेट्स तैनात करना शुरू किया था।

हालांकि, उस समय इसके कंटेंट को पब्लिक नहीं किया गया था और बाद में वीकेंड में हुए डेवलपमेंट को दिखाने के लिए इसे अपडेट किया गया था। यह कदम कानून की तरह लागू है और 90 दिनों तक लागू रहेगा, जिसे और 90 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

क्या कहता है वेनेजुएला का संविधान?

वेनेजुएला के संविधान के तहत, इमरजेंसी की घोषणा से राष्ट्रपति को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मामलों पर लगभग पूरा अधिकार मिल जाता है।

1999 में मौजूदा संविधान के लागू होने के बाद यह पहली बार है जब इस नियम का इस्तेमाल किया गया है। यह तनाव के मामलों में ऐसे आदेश की इजाजत देता है, जो देश, उसके नागरिकों या उसके संस्थानों की सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरे में डालते हैं।

मादुरो ने कोर्ट में खुद को बताया बेकसूर

वेनेजुएला के हटाए गए तानाशाह निकोलस मादुरो ने सोमवार को न्यूयॉर्क शहर की एक फेडरल कोर्ट में पेशी के दौरान कई फेडरल आरोपों में खुद को बेकसूर बताया।

उधर, स्विट्जरलैंड सरकार ने भी वेनेजुएला के हटाए गए तानाशाह निकोलस मादुरो से जुड़ी स्विस-आधारित संपत्ति को तुरंत फ्रिज करने की घोषणा की है।

उन्होंने कहा है कि अगर संपत्ति गैर-कानूनी पाई जाती है, तो यह पक्का करने की कोशिश की जाएगी कि वे वेनेजुएला की आबादी को फायदा पहुंचाएं।

वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही रोड्रिग्ज का नया फरमान जारी, कहा- ट्रंप का साथ देने वालों को ढूढ़कर…

सुनवाई से पहले मादुरो की हालत ने चौंकाया: कैदियों जैसे कपड़े, लड़खड़ाते हुए आए नजर

China condemns US,Donald Trump,Nicolas Maduro arrest,China US relations,US military operation,

मादुरो की गिरफ्तारी पर अमेरिका पर फिर भड़का चीन, दे दी खुली चेतावनी

यूएस वेनेजुएला अटैक,Maduro's son challenge to the US, Maduro's son's vow, Venezuela US attack,

मां की कसम खाकर मादुरो के बेटे ने अमेरिका को दी चुनौती, पिता की गिरफ्तारी पर कही ये बात

Venezuelan oil reserves

Venezuelan oil reserves: ₹135 लाख करोड़ के तेल बाजार में वेनेजुएला का दबदबा, जानें भारत ने कैसे गाड़े झंडे

‘मादुरो से भी बुरा हाल कर दूंगा’, अब वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति पर बिगड़े ट्रंप, दे डाली फाइनल चेतावनी

‘एकतरफा दादागिरी तो नहीं चलने देंगे’, वेनेजुएला नेता मादुरो की गिरफ्तारी पर भड़का चीन, ट्रंप को दे डाली एक और धमकी!

‘दूसरा हमला भी संभव’, ट्रंप की धमकी के बाद वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति ने दिया जवाब, कहा- मैं अमेरिकी सरकार को…

वेनेजुएला में एक और अटैक करा सकते हैं ट्रंप, पद संभालते ही रॉड्रिगेज ने दी चुनौती तो भड़क उठे अमेरिकी राष्ट्रपति

Xi Jinping

मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत करो रिहा, किम जोन के बाद चीन ने दी अमेरिका को धमकी

06 Jan 2026 07:47 am

