वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही रोड्रिग्ज का नया फरमान जारी, कहा- ट्रंप का साथ देने वालों को ढूढ़कर…

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज। (फोटो- IANS)
वेनेजुएला में डेल्सी रोड्रिगेज ने सोमवार को नई कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनके शपथ लेने के बाद वेनेजुएला सरकार ने बड़ा फरमान जारी कर दिया। सरकार की और से बताया गया है कि वेनेजुएला में स्टेट ऑफ एक्सटर्नल कमोशन की घोषणा की गई है।
इसके तहत प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा पावर दी गई है। इसके अलावा, सिक्योरिटी फोर्स को साउथ अमेरिकन देश के खिलाफ यूएस हमले को बढ़ावा देने या सपोर्ट करने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लेने का निर्देश दिया गया है।
इस आदेश पर पर शनिवार को सबसे पहले उस समय के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो ने साइन किए थे, जिन्हें उसी दिन अमेरिकी मिलिट्री फोर्स ने पकड़ लिया था और अभी वे न्यूयॉर्क में हैं।
अब एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज ने स्पष्ट रूप से कहा है- नेशनल, स्टेट और म्युनिसिपल पुलिस एजेंसियों को उनके देश के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप समर्थित अमेरिकी हथियारबंद हमले को बढ़ावा देने या सपोर्ट करने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत पूरे देश से ढूढ़कर पकड़ना है ताकि उन पर केस चलाया जा सके।
यह आदेश असल में सितंबर के आखिर में तैयार किया गया था और इसकी घोषणा की गई थी। उस वक्त अमेरिका ने कैरिबियन में नेवल एसेट्स तैनात करना शुरू किया था।
हालांकि, उस समय इसके कंटेंट को पब्लिक नहीं किया गया था और बाद में वीकेंड में हुए डेवलपमेंट को दिखाने के लिए इसे अपडेट किया गया था। यह कदम कानून की तरह लागू है और 90 दिनों तक लागू रहेगा, जिसे और 90 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
वेनेजुएला के संविधान के तहत, इमरजेंसी की घोषणा से राष्ट्रपति को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मामलों पर लगभग पूरा अधिकार मिल जाता है।
1999 में मौजूदा संविधान के लागू होने के बाद यह पहली बार है जब इस नियम का इस्तेमाल किया गया है। यह तनाव के मामलों में ऐसे आदेश की इजाजत देता है, जो देश, उसके नागरिकों या उसके संस्थानों की सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरे में डालते हैं।
वेनेजुएला के हटाए गए तानाशाह निकोलस मादुरो ने सोमवार को न्यूयॉर्क शहर की एक फेडरल कोर्ट में पेशी के दौरान कई फेडरल आरोपों में खुद को बेकसूर बताया।
उधर, स्विट्जरलैंड सरकार ने भी वेनेजुएला के हटाए गए तानाशाह निकोलस मादुरो से जुड़ी स्विस-आधारित संपत्ति को तुरंत फ्रिज करने की घोषणा की है।
उन्होंने कहा है कि अगर संपत्ति गैर-कानूनी पाई जाती है, तो यह पक्का करने की कोशिश की जाएगी कि वे वेनेजुएला की आबादी को फायदा पहुंचाएं।
