ब्रिटेन में बच्चों की सेहत को लेकर उठाया गया ऐतिहसिक कदम, भारत में भी नियम है, मगर रोक नहीं, पढ़ें पूरा मामला

इससे पहले सरकार मिल्कशेक, रेडी-टू-ड्रिंक कॉफी और मीठे दही पेय जैसे प्री-पैकेज्ड उत्पादों पर शुगर टैक्स बढ़ा चुकी है। ब्रिटेन से पहले चिली बच्चों को लक्षित किए जाने वाले जंक फूड के विज्ञापनों पर लगभग पूरी तरह प्रतिबंध लगा चुका है, जिससे जंक फूड खपत में साफ गिरावट दर्ज की गई।