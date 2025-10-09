अब गाजा में रहेगी शांती, इजराइल-हमास के बीच हो गई डील, ट्रंप का धन्यवाद करते हुए नेतन्याहू बोले- हमारे बंधकों को…

इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- IANS)
इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में युद्धविराम के लिए हमास के साथ एक सफल समझौते की घोषणा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इसे इजराइल के लिए एक महान दिन बताया है।
नेतन्याहू ने एक्स पर एक बयान में कहा कि इजराइल के लिए एक महान दिन है। कल मैं समझौते को मंजूरी देने और हमारे सभी प्रिय बंधकों को घर वापस लाने के लिए सरकार की बैठक बुलाऊंगा।
नेतन्याहू ने कहा कि मैं आईडीएफ के वीर सैनिकों और सभी सुरक्षा बलों का धन्यवाद करता हूं, जिनके साहस और बलिदान की बदौलत हम आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं।
इस घटनाक्रम में ट्रंप की भूमिका की सराहना करते हुए, इजराइली प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अपने बंधकों को रिहा करने के इस पवित्र मिशन के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम को उनके योगदान के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। ईश्वर की कृपा से, हम सब मिलकर अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करते रहेंगे और अपने पड़ोसियों के साथ शांति का विस्तार करते रहेंगे।
इससे पहले ट्रंप ने इजराइल और हमास को लेकर एक पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा कि गर्व हो रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास गाज़ा में लड़ाई रोकने और बंधकों व कैदियों की रिहाई में मदद करने की योजना के पहले चरण पर पहुंच गए हैं।
उन्होंने आगे लिखा कि अब इजराइल अपने सैनिकों को एक निश्चित सीमा पर वापस बुलाएगा, जो एक मजबूत, टिकाऊ और स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम होगा। सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि यह अरब और इजराइल के साथ साथ सभी आसपास के देशों व अमेरिका के लिए एक महान दिन है। हम कतर, मिस्र और तुर्की के मध्यस्थों का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व घटना को संभव बनाने के लिए हमारे साथ काम किया।
