Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अब गाजा में रहेगी शांती, इजराइल-हमास के बीच हो गई डील, ट्रंप का धन्यवाद करते हुए नेतन्याहू बोले- हमारे बंधकों को…

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में युद्धविराम समझौते के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इसे इजराइल के लिए एक महान दिन बताया और कहा कि वे कल सरकार की बैठक में समझौते को मंजूरी देंगे और बंधकों को घर वापस लाएंगे।

2 min read

भारत

image

Mukul Kumar

Oct 09, 2025

इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- IANS)

इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में युद्धविराम के लिए हमास के साथ एक सफल समझौते की घोषणा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इसे इजराइल के लिए एक महान दिन बताया है।

नेतन्याहू ने एक्स पर एक बयान में कहा कि इजराइल के लिए एक महान दिन है। कल ​​मैं समझौते को मंजूरी देने और हमारे सभी प्रिय बंधकों को घर वापस लाने के लिए सरकार की बैठक बुलाऊंगा।

मैं आईडीएफ के वीर सैनिकों का धन्यवाद करता हूं- नेतन्याहू

नेतन्याहू ने कहा कि मैं आईडीएफ के वीर सैनिकों और सभी सुरक्षा बलों का धन्यवाद करता हूं, जिनके साहस और बलिदान की बदौलत हम आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं।

इस घटनाक्रम में ट्रंप की भूमिका की सराहना करते हुए, इजराइली प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अपने बंधकों को रिहा करने के इस पवित्र मिशन के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम को उनके योगदान के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। ईश्वर की कृपा से, हम सब मिलकर अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करते रहेंगे और अपने पड़ोसियों के साथ शांति का विस्तार करते रहेंगे।

क्या बोले ट्रंप?

इससे पहले ट्रंप ने इजराइल और हमास को लेकर एक पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा कि गर्व हो रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास गाज़ा में लड़ाई रोकने और बंधकों व कैदियों की रिहाई में मदद करने की योजना के पहले चरण पर पहुंच गए हैं।

उन्होंने आगे लिखा कि अब इजराइल अपने सैनिकों को एक निश्चित सीमा पर वापस बुलाएगा, जो एक मजबूत, टिकाऊ और स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम होगा। सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि यह अरब और इजराइल के साथ साथ सभी आसपास के देशों व अमेरिका के लिए एक महान दिन है। हम कतर, मिस्र और तुर्की के मध्यस्थों का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व घटना को संभव बनाने के लिए हमारे साथ काम किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

इजरायल-हमास युद्ध

Published on:

09 Oct 2025 08:13 am

Hindi News / World / अब गाजा में रहेगी शांती, इजराइल-हमास के बीच हो गई डील, ट्रंप का धन्यवाद करते हुए नेतन्याहू बोले- हमारे बंधकों को…

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

रूस पर यूक्रेन ने छोड़े 110 से अधिक ड्रोन, मच गई तबाही, तीन लोगों की मौत और दर्जनों घायल

विदेश

राजनाथ सिंह के दौरे से भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, जानिए

India-Australia Defense Ties
राष्ट्रीय

PM Modi और कीर स्टार्मर के लिए कितना फायदेमंद है भारत-यूके समझौता FTA

Modi Starmer UK-India Free Trade Agreement
विदेश

शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी : क्या है बांग्लादेश में लोगों को ‘जबरन गायब’ कराने का सच

Sheikh Hasina
विदेश

Nobel Prize 2025: रेगिस्तान से पानी निकालने वाली खोज ने जापान, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका के वैज्ञानिकों को दिलाया सम्मान

Nobel Prize Chemistry 2025
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.