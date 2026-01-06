6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

विदेश

सूर्य का चक्कर लगाए बिना आकाशगंगा में भटक रहा एक ग्रह, न तो सूर्य से बंधा, न ही किसी अन्य तारे से

खगोल वैज्ञानिकों ने एक नए ग्रह की खोज की है। उन्होंने कहा कि यह ग्रह न तो सूर्य से बंधा है, न ही किसी अन्य तारे से। उन्होंने इस ग्रह को आवारा ग्रह की संज्ञा दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jan 06, 2026

आकाशगंगा (फोटो-AI)

कल्पना कीजिए एक ऐसा ग्रह, जो सूरज की गर्माहट नहीं पाता, किसी तारे की परिक्रमा नहीं करता और फिर भी हमारी आकाशगंगा में चुपचाप यात्रा कर रहा है। खगोलविदों ने हाल ही में ऐसे ही एक ग्रह की खोज की है। यह न तो सूर्य से बंधा है और न ही किसी अन्य तारे से। यह पूरी तरह अकेला भटक रहा है। इन्हें फ्री फ्लोटिंग प्लेनेट या आवारा ग्रह कहा जाता है।

जब यह अदृश्य ग्रह धरती और एक दूर स्थित तारे के बीच से गुजरा, तो इसके गुरुत्वाकर्षण ने उस तारे के प्रकाश को कुछ घंटों के लिए बढ़ा दिया। यह चमक बहुत ही थोड़े समय के लिए थी। इससे वैज्ञानिकों को तुरंत शक हुआ कि इसके पीछे कोई तारा नहीं, बल्कि एक छोटे द्रव्यमान वाला ग्रह है।

प्लेनेट सिस्टम से बाहर फेंके गए

वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इस ग्रह का द्रव्यमान धरती के आसपास ही है। ऐसे ग्रह अपने जन्म के शुरुआती दिनों में ही अपने प्लेनेट सिस्टम से बाहर फेंक दिए जाते हैं। जब नए ग्रह एक-दूसरे के बहुत करीब बनते हैं, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण का खेल इतना तीव्र हो सकता है कि कोई एक ग्रह अपने तारे की पकड़ से छूट जाए। इसके बाद वह आकाशगंगा में अकेले भटकता रहता है।

लाखों भटकते ग्रह हो सकते हैं

खगोलविदों का मानना है कि हमारी आकाशगंगा में ऐसे लाखों या करोड़ों ग्रह भटक रहे हो सकते हैं। अब तक ज्यादातर अनुमान गैस वाले ग्रहों तक सीमित थे, लेकिन यह खोज बताती है कि छोटे, चट्टानी ग्रह भी अकेले अंतरिक्ष में मौजूद हो सकते हैं। हालांकि, इन्हें ढूंढना आसान नहीं है क्योंकि इनमें प्रकाश नहीं होता।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Jan 2026 07:03 am

Hindi News / World / सूर्य का चक्कर लगाए बिना आकाशगंगा में भटक रहा एक ग्रह, न तो सूर्य से बंधा, न ही किसी अन्य तारे से

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन के बाहर भारी गोलीबारी, आसमान में नजर आए ड्रोन्स

Venezuela Missile Attacks
विदेश

वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही रोड्रिग्ज का नया फरमान जारी, कहा- ट्रंप का साथ देने वालों को ढूढ़कर…

विदेश

ब्रिटेन में बच्चों की सेहत को लेकर उठाया गया ऐतिहसिक कदम, भारत में भी नियम है, मगर रोक नहीं, पढ़ें पूरा मामला

kids height food,height growth diet,foods for height,
विदेश

वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप के निशाने पर भारत? रूसी तेल को लेकर दे डाली ऐसी चेतावनी, देश में मचा बवाल

Donald Trump and PM Modi
विदेश

NASA का महा-मिशन: जोखिम भरी 'स्पेसवॉक' पर निकलेंगे एस्ट्रोनॉट्स, माइक फिन्के रचेंगे इतिहास!

NASA
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.