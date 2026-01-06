सूर्य का चक्कर लगाए बिना आकाशगंगा में भटक रहा एक ग्रह, न तो सूर्य से बंधा, न ही किसी अन्य तारे से

कल्पना कीजिए एक ऐसा ग्रह, जो सूरज की गर्माहट नहीं पाता, किसी तारे की परिक्रमा नहीं करता और फिर भी हमारी आकाशगंगा में चुपचाप यात्रा कर रहा है। खगोलविदों ने हाल ही में ऐसे ही एक ग्रह की खोज की है। यह न तो सूर्य से बंधा है और न ही किसी अन्य तारे से। यह पूरी तरह अकेला भटक रहा है। इन्हें फ्री फ्लोटिंग प्लेनेट या आवारा ग्रह कहा जाता है।