वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप के निशाने पर भारत? रूसी तेल को लेकर दे डाली ऐसी चेतावनी, देश में मचा बवाल

डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान पर भारत सरकार की कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है लेकिन देश में विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने कहा कि ट्रंप ने पीएम मोदी के खुश करने की बात कहकर भारत का अपमान किया है, प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए और देश को सच्चाई बतानी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने भी पीएम से पूछा है कि आखिर ऐसा क्या है, जिसके लिए आप ट्रंप को ख़ुश करना चाहते हैं।