वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप के निशाने पर भारत? रूसी तेल को लेकर दे डाली ऐसी चेतावनी, देश में मचा बवाल

Donald Trump warning to India on Russian oil: अमरीका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के लिए वार्ता और उम्मीदों के बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रंप ने रूसी तेल खरीद को लेकर एक बार फिर भारत को मीठी धमकी दी है। मीठी धमकी इस रूप में कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ तो की लेकिन कहा कि भारत ने रूसी तेल के मुद्दे पर मदद नहीं की तो वे जल्दी ही और टैरिफ लगाएंगे।
अपने विमान में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अगर भारत रूसी तेल मुद्दे पर मदद नहीं करता है तो हम उस पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं, उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं हूं, मुझे खुश करना चाहते थे जो उनके लिए जरूरी है। वह व्यापार करते हैं, और हम भारत पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं, यह उनके लिए बहुत बुरा होगा।
भारत पहले से ही दुनिया में ब्राजील के साथ सबसे ज्यादा 50% अमरीकी टैरिफ का सामना कर रहा है जिसमें रूसी तेल खरीद के कारण 25% पेनल्टी टैरिफ शामिल है। कुछ महीने पहले ट्रंप ने दावा किया था कि पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा लेकिन भारत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ट्रंप और मोदी के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी।
डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान पर भारत सरकार की कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है लेकिन देश में विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने कहा कि ट्रंप ने पीएम मोदी के खुश करने की बात कहकर भारत का अपमान किया है, प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए और देश को सच्चाई बतानी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने भी पीएम से पूछा है कि आखिर ऐसा क्या है, जिसके लिए आप ट्रंप को ख़ुश करना चाहते हैं।
|महीना
|रूस से आयात
|अमेरिका से आयात
|अगस्त
|16.8
|2.30
|सितंबर
|16.1
|3.10
|अक्टूबर
|16.1
|5.68
|नवंबर
|18.3
|4.42
|दिसंबर
|11.4
|-
(प्रति दिन इतने लाख बैरल क्रूड ऑयल का आयात)
