वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन के बाहर भारी गोलीबारी, आसमान में नजर आए ड्रोन्स

वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन के बाहर गोलीबारी हुई है। आसमान में ड्रोन्स भी दिखाई दिए हैं। इससे इलाके में दहशत फैल गई है।

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jan 06, 2026

Venezuela Missile Attacks

वेनेजुएला पर हमला (फोटो-IANS)

वेनेजुएला की राजधानी काराकास स्थित राष्ट्रपति भवन के पास सोमवार रात भारी गोलीबारी हुई है। काराकास में विस्फोटक की आवाजें भी सुनाई दी हैं। आसामान में ड्रोन्स भी दिखाई दिए हैं। इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने राष्ट्रपति भवन के ऊपर कुछ अज्ञात ड्रोनों को उड़ते हुए देखा। इसके बाद उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। वहीं, गोलीबारी के दौरान कई इलाकों की बिजली भी काट दी गई। वेनेजुएलाई अधिकारियों ने कहा कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन देश में तनाव बना हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिग्ज ने अंतरिम राष्ट्रपति को तौर पर शपथ ले लिया है।

बता दें कि शनिवार 3 नवंबर को अमेरिकी डेल्टा फोर्सेज ने काराकास में मिलिट्री बेस में सो रहे वेनेजुएलाई राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस के साथ गिरफ्तार किया है। निकलोस पर अमेरिका ने नार्को कार्टेल चलाने का आरोप लगाया है।

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

06 Jan 2026 08:27 am

Published on:

06 Jan 2026 08:07 am

Hindi News / World / वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन के बाहर भारी गोलीबारी, आसमान में नजर आए ड्रोन्स

