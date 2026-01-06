वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन के बाहर भारी गोलीबारी, आसमान में नजर आए ड्रोन्स

बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने राष्ट्रपति भवन के ऊपर कुछ अज्ञात ड्रोनों को उड़ते हुए देखा। इसके बाद उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। वहीं, गोलीबारी के दौरान कई इलाकों की बिजली भी काट दी गई। वेनेजुएलाई अधिकारियों ने कहा कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन देश में तनाव बना हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिग्ज ने अंतरिम राष्ट्रपति को तौर पर शपथ ले लिया है।