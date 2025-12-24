ट्रंप के 8 हवाई सफर और 3500 अश्लील तस्वीरें, Epstein Records ने अमेरिका में मचाया हड़कंप

Jeffrey Epstein Records releases: क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जब दुनिया की नज़रें रूस-यूक्रेन शांति योजना पर टिकी हुई थीं, ठीक उसी वक्त अमेरिका से आए 'एपस्टीन फाइल्स' के सबसे बड़े खुलासे ने पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने जेफरी एपस्टीन मामले से जुड़े लगभग 30,000 पन्नों के नए दस्तावेज़ (Epstein Records Release 2025) सार्वजनिक किए हैं। यह खुलासा 'एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट' (Epstein Files Transparency Act )के तहत किया गया है, जिसने कई पुराने दबे हुए राज़ों से पर्दा उठा दिया है। हजारों नंगी तस्वीरें और डिजिटल सुबूत इस खुलासे का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा वह ईमेल है, जिसमें एफबीआई की ओर से की गई छापेमारी का विवरण है। दस्तावेज के अनुसार, "जांच एजेंसी ने एपस्टीन के न्यूयॉर्क और वर्जिन आइलैंड्स स्थित ठिकानों से लगभग 3,500 नंगी तस्वीरें और 40,000 अन्य डिजिटल फाइलें जब्त की थीं। ये आंकड़े इस बात का पुख्ता प्रमाण हैं कि एपस्टीन का यौन शोषण नेटवर्क कितना विशाल और संगठित था।"