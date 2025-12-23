Nadia Marcinko: जेफरी एपस्टीन केस की रहस्यमयी ‘ग्लोबल गर्ल’ आज भी गायब, क्या वो जिंदा हैं ?

Nadia Marcinko: जेफरी एपस्टीन के घिनौने यौन शोषण मामले में कई नाम सामने आए हैं, लेकिन नादिया मार्किंको (जिन्हें पहले नाडा मार्सिंकोवा या Nada Marcinkova के नाम से जाना जाता था) सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं। यह स्लोवाकिया की रहने वाली पायलट और मॉडल 2024 की शुरुआत से सार्वजनिक रूप से गायब बताई जाती हैं। एपस्टीन फाइलों के नए बैच जारी होने के बाद उनके ठिकाने को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं। नादिया मार्किंको (Nadia Marcinko) एक प्रमाणित कमर्शियल पायलट हैं, जो एविएशन कंपनी अवीलूप (Aviloop) की सीईओ भी रह चुकी हैं। बताया जाता है कि वह कम उम्र में ही जेफरी एपस्टीन (Jeffrey Epstein) के संपर्क में आईं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एपस्टीन उन्हें यूरोप से अमेरिका लाया और शुरू में उनकी "यौन दासी" के रूप में इस्तेमाल किया। बाद में वह उनकी करीबी सहयोगी बन गईं और "लोलिता एक्सप्रेस" (एपस्टीन का प्राइवेट जेट) पर अक्सर यात्रा करती थीं।