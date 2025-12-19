Epstein files में भारत का क्या राज ? 19 दिसंबर खुलासा, मोदी-अंबानी कनेक्शन की सच्चाई!

Epstein Files India: इस दिन का पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। आज 19 दिसंबर 2025 है, और अमेरिका में विवादित जेफ्री एपस्टीन फाइल्स की बहुप्रतीक्षित रिलीज का दिन। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट (DOJ) को कानून के तहत हजारों दस्तावेज सार्वजनिक करने हैं, लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स से पता चला है कि ये पूरी फाइल्स एक साथ नहीं आएंगी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कहा कि आज कुछ लाख दस्तावेज रिलीज होंगे, बाकी हफ्तों में जारी होंगे। भारत से जुड़े नामों 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बिजनेसमैन अनिल अंबानी 'की चर्चा नवंबर से चल रही है। ये नाम हाउस ओवरसाइट कमेटी और ड्रॉप साइट न्यूज की रिपोर्ट्स से सामने आए, लेकिन तथ्य बताते हैं कि ये संपर्क बिजनेस, डिप्लोमैसी और जियोपॉलिटिकल हैं, कोई अपराध या सेक्स ट्रैफिकिंग से जुड़ा सुबूत या तथ्य नहीं है।