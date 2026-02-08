विदेश में पढ़ रहे भारतीयों पर जानलेवा हमला! रूस के कॉलेज हॉस्टल में खूनी खेल

Ufa Knife Attack: रूस के उफा शहर में स्थित एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुए चाकू हमले में चार भारतीय छात्रों समेत कम से कम छह लोग घायल हो गए हैं। इस घटना की पुष्टि रूस स्थित भारतीय दूतावास ने शनिवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की। दूतावास ने बयान जारी करते हुए कहा कि उफा में एक दुर्भाग्यपूर्ण हमला हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें चार भारतीय छात्र भी शामिल हैं।