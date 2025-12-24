Pamela Bordes: लंदन से लीबिया तक दुनिया भर के तख्त ‘अंदर तक’ हिला देने वाली जयपुर की खूबसूरत हसीना की कहानी

Pamela Bordes Scandal: यह 1989 का मार्च के महीने की बात (Viral History) है। लंदन की सर्द हवाएं चल रही थीं, लेकिन ब्रिटिश संसद(British Parliament Scandal) के गलियारों में एक तूफान उठने वाला था। एक भारतीय लड़की, जिसने कभी जयपुर के रेतीले रास्तों पर स्कूल की यूनिफॉर्म में कदम रखे थे, अचानक दुनिया की सबसे पुरानी संसद के दरवाजे खोल चुकी थी। उसका नाम था पामेला सिंह। दुनिया उसे पामेला बोर्डेस के नाम से जानने वाली थी। पामेला (Pamela Singh) का जन्म तो दिल्ली में हुआ था, लेकिन बचपन जयपुर में बीता। महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल की वो लड़की, जो क्लास में हमेशा आगे बैठती थी। पढ़ाई में तेज, खूबसूरती में बेमिसाल। सन 1982 (Miss India 1982) में जब उसने मिस इंडिया का ताज पहना, तो लगा सपना सच हो गया। मिस यूनिवर्स के स्टेज पर भारत का झंडा लहराया। लेकिन पामेला को भारत की चकाचौंध काफी नहीं लगी। उसका मन विदेश की चमक-दमक की ओर (Pamela Bordes Scandal) खिंचा चला गया।