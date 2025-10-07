UN में पाकिस्तान ने अलापा कश्मीर राग, भारत ने 1971 की बर्बरता की दिलाई याद

India Pakistan UN: संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं के अधिकारों और शांति पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठा कर दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश की। लेकिन भारत (India Pakistan UN) ने करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान की पोल खोल दी और 1971 में बांग्लादेश में हुए नरसंहार और सामूहिक बलात्कार की भयावह सच्चाई को सामने लाया। यह घटना वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत कूटनीति दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र में हुई इस चर्चा में पाकिस्तान की प्रतिनिधि साइमा सलीम ने कश्मीरी महिलाओं (Kashmir Issue) के अधिकारों का मुद्दा उठाया और दावा किया कि उन्हें शांति और सुरक्षा के एजेंडे से बाहर रखा जा रहा है। लेकिन भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने पाकिस्तान के इस भ्रामक प्रचार का जवाब देते हुए कहा कि वह देश दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जिसने 1971 में बांग्लादेश में ‘ऑपरेशन सर्चलाइट’ (1971 Bangladesh Genocide) के तहत 4 लाख महिलाओं के खिलाफ हिंसा और नरसंहार को अंजाम दिया था।