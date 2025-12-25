थाईलैंड-कंबोडिया युद्ध के बीच तोड़ी गई हिंदू देवता की प्रतिमा, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति

दूसरी ओर, कंबोडिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय का आरोप है कि थाई सेना ने उत्तर-पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत बट्टमबांग (Battambang) के बानान जिले में हवाई हमले किए, जिसमें नागरिक आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। कंबोडिया के शिक्षा मंत्रालय ने भी एक वीडियो साझा किया है, जिसमें एक स्कूल में हवाई हमले के दौरान छात्रों के बीच अफरा-तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त, बंतेय मींचेय (Banteay Meanchey) प्रांत में थाई गोलाबारी के कारण दो नागरिकों के घायल होने की भी सूचना मिली है।