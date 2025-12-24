क्या रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म हो गया ? जानें क्या है जेलेंस्की का 20 सूत्री मास्टर प्लान

यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा गारंटी मिलेगी, जिसमें अमेरिका, नाटो और यूरोपीय देश शामिल होंगे। अगर रूस फिर हमला करता है, तो समन्वित सैन्य कार्रवाई और प्रतिबंध लगाए जाएंगे।

शांति काल में यूक्रेन की सेना 8 लाख सैनिकों की रहेगी।

यूक्रेन जल्द यूरोपीय संघ का सदस्य बनेगा और बाजार में विशेष सुविधाएं मिलेंगी।

यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए बड़ा आर्थिक पैकेज होगा, जिसमें अमेरिका और यूरोप से अरबों डॉलर का निवेश शामिल है। प्रौद्योगिकी, गैस инфраструктура और खनिज संसाधनों पर फोकस होगा।

यूक्रेन, अमेरिका और रूस मिल कर ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट का संचालन करेंगे।

युद्धबंदियों का पूर्ण आदान-प्रदान होगा, जिसमें बच्चे और राजनीतिक कैदी भी शामिल हैं।

समझौते के बाद यूक्रेन में जल्द चुनाव कराए जाएंगे।