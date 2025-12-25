दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाता है इस जानवर का मांस

दुनियाभर में मांस (Meat) का सेवन करने वाले लोगों की कमी नहीं है। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ मांस का सेवन करने वाले लोग नहीं रहते। कुछ देश तो ऐसे भी हैं जहाँ की 90% से ज़्यादा आबादी मांस का सेवन करती हैं। दुनिया में अलग-अलग तरह का मांस खाया जाता है, लेकिन एक जानवर ऐसा है जिसका मांस दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाता है।