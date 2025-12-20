इमरान खान और बुशरा बीबी को लगा एक और झटका, भ्रष्टाचार के मामले में 17 साल की सज़ा

पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी (Bushra Bibi) को भ्रष्टाचार के मामले में 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। अदालत के फैसले के अनुसार आपराधिक विश्वासघात के तहत इमरान को 10 साल और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 7 साल की सज़ा का ऐलान किया गया है। वहीं बुशरा को भी इन्हीं धाराओं में 10 साल और 7 साल की सज़ा दी गई है। इतना ही नहीं, दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर दोनों ने जुर्माना नहीं चुकाया, तो जेल में अतिरिक्त समय बिताना होगा।