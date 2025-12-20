इमरान खान और बुशरा बीबी को लगा एक और झटका, भ्रष्टाचार के मामले में 17 साल की सज़ा

Imran Khan and Bushra Bibi
पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) 2 साल से भी ज़्यादा समय से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। कुछ समय पहले ही उनकी हत्या की अफवाह सामने आई। हालांकि बाद में इमरान की बहन उज़मा खान को उनसे मिलने की अनुमति दी गई और इमरान की मौत की अफवाहों पर विराम लग गया और यह साफ हो गया कि पूर्व पाकिस्तानी पीएम ज़िंदा हैं। हालांकि इस बात का भी खुलासा हुआ कि जेल में इमरान को टॉर्चर किया जा रहा है। इसी बीच अब इमरान की जेल से रिहाई की उम्मीद को झटका लगा है।
पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी (Bushra Bibi) को भ्रष्टाचार के मामले में 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। अदालत के फैसले के अनुसार आपराधिक विश्वासघात के तहत इमरान को 10 साल और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 7 साल की सज़ा का ऐलान किया गया है। वहीं बुशरा को भी इन्हीं धाराओं में 10 साल और 7 साल की सज़ा दी गई है। इतना ही नहीं, दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर दोनों ने जुर्माना नहीं चुकाया, तो जेल में अतिरिक्त समय बिताना होगा।
इमरान और बुशरा को तोशाखाना मामले में सज़ा सुनाई गई है। दरअसल जब इमरान पाकिस्तान के पीएम थे, तब उन्हें कई बेशकीमती उपहार मिले थे। इन उपहारों को इमरान और बुशरा ने कम कीमत पर मूल्यांकन करवाते हुए बाज़ार में बेचकर लाभ कमाया और इसकी पूरी जानकारी भी घोषित नहीं की थी।
इमरान और बुशरा अदालत के इस फैसले को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अगर वहाँ से सज़ा के इस फैसले को खारिज कर दिया जाए, तो इमरान और बुशरा को राहत मिल सकती है।
