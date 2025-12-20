अमेरिका ने जताया पाकिस्तान का आभार, विदेश मंत्री रुबियो ने कही बड़ी बात

Marco Rubio (Photo - Washington Post)
अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान (Pakistan) से उनकी नज़दीकी बढ़ी है। इसकी वजह पाकिस्तान में ट्रंप का क्रिप्टोककरेंसी बिज़नेस, भारत (India) के खिलाफ सीज़फायर के लिए पाकिस्तान की तरफ से ट्रंप को क्रेडिट देना और उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित करना है। इसी वजह से ट्रंप पाकिस्तान पर मेहरबान हो रहे हैं। अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) ने पाकिस्तान के बारे में एक बड़ी बात कह दी है।
अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो ने हाल ही में मीडिया को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के गाज़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण सैन्यबल में भाग लेने के लिए अपनी सेना भेजने के प्रस्ताव पर आभार व्यक्त किया। रुबियो ने कहा, "हम पाकिस्तान के इस प्रस्ताव के लिए और इस मामले पर विचार करने के लिए आभारी हैं।" गौरतलब है कि गाज़ा में शांति के लिए अमेरिका ने बहुपक्षीय सैन्यबल के गठन की योजना बनाई है, जिसमें पाकिस्तान से भी अपनी सेना भेजने की बात कही गई है।
रुबियो ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि पाकिस्तान या किसी से भी पक्के तौर पर प्रतिबद्धता मांगने से पहले हमें उनसे कुछ और सवालों के जवाब जानने होंगे। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि गाज़ा में शांति के लिए सभी पक्षों को स्वीकार्य कई देश आगे आकर इस स्थिरीकरण सैन्यबल का हिस्सा बनने को तैयार हैं।"
इस मामले पर कुछ समय पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने भी एक बड़ा बयान दिया था। डार ने कहा था, "हम गाज़ा में शांति की स्थापना में योगदान दे सकते हैं, लेकिन हमास का निरस्त्रीकरण पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी नहीं है।"
