अमेरिका ने जताया पाकिस्तान का आभार, विदेश मंत्री रुबियो ने कही बड़ी बात

अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान (Pakistan) से उनकी नज़दीकी बढ़ी है। इसकी वजह पाकिस्तान में ट्रंप का क्रिप्टोककरेंसी बिज़नेस, भारत (India) के खिलाफ सीज़फायर के लिए पाकिस्तान की तरफ से ट्रंप को क्रेडिट देना और उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित करना है। इसी वजह से ट्रंप पाकिस्तान पर मेहरबान हो रहे हैं। अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) ने पाकिस्तान के बारे में एक बड़ी बात कह दी है।