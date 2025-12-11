11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इमरान खान की बहन पर लगा आतंकवादी ठप्पा, अब जाएगी जेल

Imran Khan Sister: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान के खिलाफ दो साल पुराने डी-चौक मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 11, 2025

Imran Khan's Sister Aleema Khan

इमरान खान की बहन अलीमा खान। (फोटो: ANI.)

Imran Khan Sister: पाकिस्तान की राजनीति में एक नया विवाद पैदा हो गया है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन (Imran Khan Sister) अलीमा खान (Aleema Khan) को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। तेजतर्रार और साहसी तेवरों के लिए जानी जाने वाली अलीमा खान के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अदालत (Anti Terrorism Court) ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह गिरफ्तारी वारंट एक पुराने मामले में जारी किया गया है, जिसमें उन पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का आरोप था।

आतंकवाद विरोधी अदालत का आदेश और गिरफ्तारी वारंट

रावलपिंडी की आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने अलीमा खान के खिलाफ दो साल पुराने एक केस में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह मामला 2023 के नवंबर में हुए डी-चौक प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है, जिसमें अलीमा खान पर सरकार विरोधी नारेबाजी, तोड़-फोड़ और हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। सुनवाई के दौरान अलीमा खान कोर्ट में समय पर नहीं पहुंचीं, जिसके बाद अदालत ने उन्हें अवमानना नोटिस जारी किया और गिरफ्तार करने का आदेश दिया।

20 लाख रुपये की राशि जब्त होगी, गारंटर को भी नोटिस भेजा

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान और उनके वकील की ओर से इस मामले में देरी करने के बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अलीमा के बेल बॉंड से 20 लाख रुपये की राशि जब्त की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद उनके गारंटर को भी नोटिस भेजा गया है।

राजनीतिक तनाव और अदालत के फैसले का असर

अलीमा खान के लिए गिरफ्तारी का सामना करना, न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन पर असर डालेगा, बल्कि यह पाकिस्तान की राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह मामला बहुत संवेदनशील है, क्योंकि अलीमा खान खुद भी एक सशक्त राजनीतिक हस्ती हैं और उनके खिलाफ कोर्ट का यह कदम उनकी ताकत और प्रभाव को चुनौती देने जैसा प्रतीत हो रहा है।

डी-चौक विरोध प्रदर्शन और इसका महत्व

डी-चौक इस्लामाबाद का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र है, जहां पाकिस्तान के प्रमुख सरकारी भवन स्थित हैं। साल 2023 में पीटीआई ने यहां विरोध प्रदर्शन किया था। इस विरोध प्रदर्शन में अलीमा खान का अहम रोल था, जिसमें उन्होंने सरकार के खिलाफ खुल कर बयान दिया था। इस प्रदर्शन का उद्देश्य पीटीआई के चुनावी जनादेश को बहाल करना और सरकार की ओर से किए गए तानाशाही कदमों को चुनौती देना था।

उनके तेवरों और बयानों से विवाद पैदा हुआ

सरकार ने इस प्रदर्शन को पूरी तरह से दबा दिया और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके बावजूद अलीमा खान के तेवरों और बयानबाजी ने उनकी राजनीति में और भी विवाद पैदा कर दिया।

सभी की नजरें अब इमरान खान की बहन पर

अब यह देखना है कि पाकिस्तान की न्यायपालिका अलीमा खान के मामले में क्या निर्णय देती है और उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। साथ ही, इमरान खान की परिवारिक स्थिति भी इस विवाद से प्रभावित हो सकती है। ध्यान रहे कि इमरान खान का पहले ही एक लंबा राजनीतिक संघर्ष चल रहा है, अब अपनी बहन की गिरफ्तारी पर वे क्या कदम उठाते हैं, यह महत्वपूर्ण होगा।

पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा सकता है यह फैसला

अलीमा खान की गिरफ्तारी का फैसला पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा सकता है। उनके समर्थकों और विपक्ष दोनों की तरफ से कड़े रिएक्शन आ सकते हैं। राजनीतिक रूप से यह घटनाक्रम कई नए सवाल खड़ा करता है, जिनका पाकिस्तान की न्यायपालिका और सरकार को जवाब देना होगा। इस मामले की सुनवाई में अलीमा खान और उनके वकील ने कोर्ट में समय पर उपस्थित नहीं होने के बाद लीगल टीम के बारे में बयान दिया। वे इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील भी कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

इमरान ख़ान

पाकिस्तान की खबरें

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

11 Dec 2025 08:17 pm

Hindi News / World / इमरान खान की बहन पर लगा आतंकवादी ठप्पा, अब जाएगी जेल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका का नया नियम: यूएस में बच्चों को जन्म देने वालों को नहीं मिलेगा वीजा

US Visa Anti-American Policy
विदेश

बांग्लादेश में नई सरकार की राह साफ, चुनाव कार्यक्रम जारी

Bangladesh Election Date Announced, Sheikh Hasina Ousted, Bangladesh First Election After Hasina,
विदेश

ग्लोबल टेलेंट का नया डेस्टिनेशन बना कनाडा

Canada Immigration
Patrika Special News

ट्रंप और रूस से नहीं डरे जेलेंस्की, 30 देशों के साथ बैठक बुलाई

Trump Putin Summit 2025 zelensky reaction
विदेश

लड़कियां अब चेंजिंग रूम्स में भी सुरक्षित नहीं

Mixed Changing Rooms
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.