इमरान खान की बहन पर लगा आतंकवादी ठप्पा, अब जाएगी जेल

इमरान खान की बहन अलीमा खान। (फोटो: ANI.)
Imran Khan Sister: पाकिस्तान की राजनीति में एक नया विवाद पैदा हो गया है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन (Imran Khan Sister) अलीमा खान (Aleema Khan) को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। तेजतर्रार और साहसी तेवरों के लिए जानी जाने वाली अलीमा खान के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अदालत (Anti Terrorism Court) ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह गिरफ्तारी वारंट एक पुराने मामले में जारी किया गया है, जिसमें उन पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का आरोप था।
रावलपिंडी की आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने अलीमा खान के खिलाफ दो साल पुराने एक केस में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह मामला 2023 के नवंबर में हुए डी-चौक प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है, जिसमें अलीमा खान पर सरकार विरोधी नारेबाजी, तोड़-फोड़ और हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। सुनवाई के दौरान अलीमा खान कोर्ट में समय पर नहीं पहुंचीं, जिसके बाद अदालत ने उन्हें अवमानना नोटिस जारी किया और गिरफ्तार करने का आदेश दिया।
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान और उनके वकील की ओर से इस मामले में देरी करने के बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अलीमा के बेल बॉंड से 20 लाख रुपये की राशि जब्त की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद उनके गारंटर को भी नोटिस भेजा गया है।
अलीमा खान के लिए गिरफ्तारी का सामना करना, न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन पर असर डालेगा, बल्कि यह पाकिस्तान की राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह मामला बहुत संवेदनशील है, क्योंकि अलीमा खान खुद भी एक सशक्त राजनीतिक हस्ती हैं और उनके खिलाफ कोर्ट का यह कदम उनकी ताकत और प्रभाव को चुनौती देने जैसा प्रतीत हो रहा है।
डी-चौक इस्लामाबाद का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र है, जहां पाकिस्तान के प्रमुख सरकारी भवन स्थित हैं। साल 2023 में पीटीआई ने यहां विरोध प्रदर्शन किया था। इस विरोध प्रदर्शन में अलीमा खान का अहम रोल था, जिसमें उन्होंने सरकार के खिलाफ खुल कर बयान दिया था। इस प्रदर्शन का उद्देश्य पीटीआई के चुनावी जनादेश को बहाल करना और सरकार की ओर से किए गए तानाशाही कदमों को चुनौती देना था।
सरकार ने इस प्रदर्शन को पूरी तरह से दबा दिया और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके बावजूद अलीमा खान के तेवरों और बयानबाजी ने उनकी राजनीति में और भी विवाद पैदा कर दिया।
अब यह देखना है कि पाकिस्तान की न्यायपालिका अलीमा खान के मामले में क्या निर्णय देती है और उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। साथ ही, इमरान खान की परिवारिक स्थिति भी इस विवाद से प्रभावित हो सकती है। ध्यान रहे कि इमरान खान का पहले ही एक लंबा राजनीतिक संघर्ष चल रहा है, अब अपनी बहन की गिरफ्तारी पर वे क्या कदम उठाते हैं, यह महत्वपूर्ण होगा।
अलीमा खान की गिरफ्तारी का फैसला पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा सकता है। उनके समर्थकों और विपक्ष दोनों की तरफ से कड़े रिएक्शन आ सकते हैं। राजनीतिक रूप से यह घटनाक्रम कई नए सवाल खड़ा करता है, जिनका पाकिस्तान की न्यायपालिका और सरकार को जवाब देना होगा। इस मामले की सुनवाई में अलीमा खान और उनके वकील ने कोर्ट में समय पर उपस्थित नहीं होने के बाद लीगल टीम के बारे में बयान दिया। वे इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील भी कर सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग