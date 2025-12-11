इमरान खान की बहन पर लगा आतंकवादी ठप्पा, अब जाएगी जेल

अलीमा खान की गिरफ्तारी का फैसला पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा सकता है। उनके समर्थकों और विपक्ष दोनों की तरफ से कड़े रिएक्शन आ सकते हैं। राजनीतिक रूप से यह घटनाक्रम कई नए सवाल खड़ा करता है, जिनका पाकिस्तान की न्यायपालिका और सरकार को जवाब देना होगा। इस मामले की सुनवाई में अलीमा खान और उनके वकील ने कोर्ट में समय पर उपस्थित नहीं होने के बाद लीगल टीम के बारे में बयान दिया। वे इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील भी कर सकते हैं।