इमरान खान के खिलाफ साजिशों का नहीं होगा कोई फायदा, पीटीआई की दो-टूक

पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) हाल ही में अपनी मौत की अफवाह की वजह से सुर्ख़ियों में छाए रहे। वह 2 साल से भी ज़्यादा समय से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं और जेल में ही उनकी हत्या की अफवाह सामने आई थी। बाद में इमरान की बहन उज़मा खान को उनसे मिलने दिया गया और उन्होंने इमरान की मौत की अफवाह पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया कि पूर्व पाकिस्तानी पीएम ज़िंदा हैं, लेकिन उन्हें जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। उन्होंने साफ कर दिया कि इमरान के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत साजिश कर रही है। पूर्व पाकिस्तानी पीएम के खिलाफ चल रही साजिशों पर उनकी पार्टी ने दो-टूक जवाब दिया है।