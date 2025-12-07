अफगानिस्तान में धमाका, 3 मजदूरों की हुई मौत

अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban) के सत्ता में लौटने के बाद स्थिति काफी बदल गई है। जनता इससे खुश नहीं है, फिर भी उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि तालिबान के शासन में देश में आतंकी हमलों और धमाकों में कमी आएगी। आतंकी हमले तो बेहद कम हो गए, लेकिन अभी भी अफगानिस्तान में समय-समय पर धमाकों के मामले देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक मामला शनिवार को नांगरहार (Nangarhar) प्रांत के कामा (Kama) जिले में देखने को मिला।