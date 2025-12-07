शेख हसीना क्यों आई थीं भारत, यहां कब तक रहेंगी ? एस जयशंकर ने बता दिया सबकुछ

Sheikh Hasina in India: भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina in India) के प्रत्यर्पण करने की मांग ठुकरा दी है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हसीना का भारत में रहना उनका व्यक्तिगत निर्णय है। यह फैसला उनके और भारत के बीच पिछले साल हुई घटनाओं से प्रभावित है। जयशंकर ने साफ किया कि भारत ने बांग्लादेश (India-Bangladesh Relations) की तरफ से शेख हसीना के प्रत्यर्पण (Hasina’s Extradition) की मांग स्वीकार नहीं की है, जिन्हें बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। यह सजा उनके भारत में रहते हुए ही सुनाई गई थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या हसीना भारत में जब तक चाहें रह सकती हैं, तो उन्होंने इसे एक अलग सवाल बताया। जयशंकर ने कहा, “वे एक विशेष परिस्थिति में भारत आई थीं और मुझे लगता है कि उनके साथ जो भी हुआ, उसकी वजह से यह फैसला लिया गया है। लेकिन यह मामला आखिरकार उन्हीं का है और इस बारे में वे ही अपना निर्णय लेंगी।”