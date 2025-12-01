शेख हसीना को 4 केस में 26, बहन को 7 और लंदन की सांसद भान्जी को 2 साल सजा–भ्रष्टाचार केस में बड़ा झटका!

Sheikh Hasina Sentenced : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina ) को भ्रष्टाचार के मामलों में एक और बड़ा झटका लगा है। अब उनकी कुल सजा 26 साल हो गई है। ढाका की एक विशेष अदालत ने सोमवार को उन्हें पुरबाचल प्लॉट घोटाले के ताज़ा केस में 5 साल कैद की सजा (Sheikh Hasina Sentenced) सुनाई। इसी मामले में उनकी छोटी बहन शेख रेहाना को 7 साल और ब्रिटेन की सांसद व उनकी भांजी ट्यूलिप सिद्दीक (Tulip Siddiq) को 2 साल जेल की सजा हुई है। आरोप है कि हसीना परिवार ने सरकारी नियमों को ताक पर रखकर ढाका के पुरबाचल इलाके में प्लॉट गलत तरीके से अपने नाम कराए थे।