शेख हसीना को 4 केस में 26, बहन को 7 और लंदन की सांसद भान्जी को 2 साल सजा–भ्रष्टाचार केस में बड़ा झटका!

sheikh hasina (ANI)
Sheikh Hasina Sentenced : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina ) को भ्रष्टाचार के मामलों में एक और बड़ा झटका लगा है। अब उनकी कुल सजा 26 साल हो गई है। ढाका की एक विशेष अदालत ने सोमवार को उन्हें पुरबाचल प्लॉट घोटाले के ताज़ा केस में 5 साल कैद की सजा (Sheikh Hasina Sentenced) सुनाई। इसी मामले में उनकी छोटी बहन शेख रेहाना को 7 साल और ब्रिटेन की सांसद व उनकी भांजी ट्यूलिप सिद्दीक (Tulip Siddiq) को 2 साल जेल की सजा हुई है। आरोप है कि हसीना परिवार ने सरकारी नियमों को ताक पर रखकर ढाका के पुरबाचल इलाके में प्लॉट गलत तरीके से अपने नाम कराए थे।
अदालत के जज रबीउल आलम ने साफ कहा कि शेख हसीना और उनके परिवार ने जानबूझ कर नियमों को ताक पर रख कर सरकारी जमीन हड़प ली। इसके अलावा हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय और बेटी साइमा वाजेद को भी 5-5 साल की सजा और 1 लाख टका जुर्माना की सजा सुनाई। कोर्ट में हसीना परिवार की तरफ से कोई वकील नहीं था, क्योंकि सभी आरोपी फरार हैं। ध्यान रहे कि शेख हसीना को एक मामले में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है।
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही एक दूसरी अदालत ने शेख हसीना को तीन अलग-अलग प्लॉट घोटालों के मामलों में 7-7 साल यानि कुल 21 साल जेल की सजा सुनाई थी। इस तरह उन्हें चार केसों में अब तक कुल 26 साल की सजा सुनाई जा चुकी है।
सबसे गंभीर बात यह है कि बांग्लादेश का अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) पिछले साल जुलाई-अगस्त में हुए छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी मान चुका है और उन्हें मौत की सजा सुना चुका है।
गौरतलब है कि शेख हसीना अगस्त 2024 में बड़े प्रदर्शनों के बाद भारत भाग आई थीं। बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार ने उन्हें वापस लाने के लिए भारत से प्रत्यर्पण करने के लिए कहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वे इस अनुरोध की कानूनी जांच कर रहे हैं और बांग्लादेश में स्थिरता व लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं।
इधर बांग्लादेश में आम लोग और छात्र संगठन इस फैसले से खुश हैं। उनका कहना है कि अब भ्रष्टाचार करने वालों को सजा मिल रही है। वहीं अवामी लीग के बचे हुए नेता इसे राजनीतिक बदला बता रहे हैं। भारत में भी यह खबर तेजी से वायरल हो रही है।
वहीं, इस मामले में ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीकी का नाम आने से ब्रिटेन सरकार पर भी दबाव बढ़ गया है। लंदन में कई लोग हैरान हैं कि उनकी सांसद को बांग्लादेश की अदालत ने सजा सुना दी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला दोनों देशों के रिश्तों को और जटिल बना सकता है। ( ANI)
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग