विदेश

शेख हसीना को 4 केस में 26, बहन को 7 और लंदन की सांसद भान्जी को 2 साल सजा–भ्रष्टाचार केस में बड़ा झटका!

Sheikh Hasina Sentenced: बांग्लादेश कोर्ट ने शेख हसीना को भ्रष्टाचार के चौथे केस में 5 साल जेल सुनाई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 01, 2025

sheikh hasina (ANI)

Sheikh Hasina Sentenced : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina ) को भ्रष्टाचार के मामलों में एक और बड़ा झटका लगा है। अब उनकी कुल सजा 26 साल हो गई है। ढाका की एक विशेष अदालत ने सोमवार को उन्हें पुरबाचल प्लॉट घोटाले के ताज़ा केस में 5 साल कैद की सजा (Sheikh Hasina Sentenced) सुनाई। इसी मामले में उनकी छोटी बहन शेख रेहाना को 7 साल और ब्रिटेन की सांसद व उनकी भांजी ट्यूलिप सिद्दीक (Tulip Siddiq) को 2 साल जेल की सजा हुई है। आरोप है कि हसीना परिवार ने सरकारी नियमों को ताक पर रखकर ढाका के पुरबाचल इलाके में प्लॉट गलत तरीके से अपने नाम कराए थे।

बेटे सजीब वाजेद जॉय और बेटी साइमा वाजेद को भी 5-5 साल की सजा

अदालत के जज रबीउल आलम ने साफ कहा कि शेख हसीना और उनके परिवार ने जानबूझ कर नियमों को ताक पर रख कर सरकारी जमीन हड़प ली। इसके अलावा हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय और बेटी साइमा वाजेद को भी 5-5 साल की सजा और 1 लाख टका जुर्माना की सजा सुनाई। कोर्ट में हसीना परिवार की तरफ से कोई वकील नहीं था, क्योंकि सभी आरोपी फरार हैं। ध्यान रहे कि शेख हसीना को एक मामले में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है।

कुल 21 साल जेल की सजा सुनाई थी

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही एक दूसरी अदालत ने शेख हसीना को तीन अलग-अलग प्लॉट घोटालों के मामलों में 7-7 साल यानि कुल 21 साल जेल की सजा सुनाई थी। इस तरह उन्हें चार केसों में अब तक कुल 26 साल की सजा सुनाई जा चुकी है।

मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी माना

सबसे गंभीर बात यह है कि बांग्लादेश का अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) पिछले साल जुलाई-अगस्त में हुए छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी मान चुका है और उन्हें मौत की सजा सुना चुका है।

बांग्लादेश सरकार भारत से प्रत्यर्पण मांग रही

गौरतलब है कि शेख हसीना अगस्त 2024 में बड़े प्रदर्शनों के बाद भारत भाग आई थीं। बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार ने उन्हें वापस लाने के लिए भारत से प्रत्यर्पण करने के लिए कहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वे इस अनुरोध की कानूनी जांच कर रहे हैं और बांग्लादेश में स्थिरता व लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अवामी लीग के बचे हुए नेता इसे राजनीतिक बदला बता रहे

इधर बांग्लादेश में आम लोग और छात्र संगठन इस फैसले से खुश हैं। उनका कहना है कि अब भ्रष्टाचार करने वालों को सजा मिल रही है। वहीं अवामी लीग के बचे हुए नेता इसे राजनीतिक बदला बता रहे हैं। भारत में भी यह खबर तेजी से वायरल हो रही है।

ब्रिटेन सरकार पर भी दबाव बढ़ गया

वहीं, इस मामले में ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीकी का नाम आने से ब्रिटेन सरकार पर भी दबाव बढ़ गया है। लंदन में कई लोग हैरान हैं कि उनकी सांसद को बांग्लादेश की अदालत ने सजा सुना दी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला दोनों देशों के रिश्तों को और जटिल बना सकता है। ( ANI)

बांग्लादेश मिलिट्री कूप

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

