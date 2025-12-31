उस्मान हादी के हत्यारे ने खोली पोल, बताया किसने की थी हत्या

बांग्लादेश की साजिश उजागर: हादी के कथित हत्यारे ने दुबई से किया खुलासा। (Photo-IANS)
बांग्लादेश में अशांति और अस्थिरता बनी हुई है। इस बीच बांग्लादेश लगातार भारत पर आरोप लगाए जा रहा है। हाल ही में बांग्लादेश ने छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या करने का आरोप भी भारत पर ही लगाया था। हालांकि भारत ने इसका खंडन किया है। इस बीच कथित तौर पर हादी के हत्यारे कहे जाने वाले युवक फैसल करीम मसूद ने वीडियो जारी किया है।
इस वीडियो में मसूद ने हादी की हत्या का आरोप बांग्लादेश पर ही लगाया है। उसने कहा है कि हादी की हत्या के पीछे और कोई नहीं, बल्कि जमात-ए-इस्लामी ही है। साथ ही उसने कहा कि "मैं तो दुबई में हूं"। हालांकि पत्रिका समूह इस वीडियो के सत्यापित होने की पुष्टि नहीं करता है।
हादी की हत्या के मुख्य आरोपी कहे जाने वाले फैसल करीम मसूद ने एक वीडियो जारी किया है। उसने दावा किया है कि वह हादी की हत्या में शामिल नहीं था। साथ ही उसने दुबई में होने का दावा भी किया है।
मसूद ने दावा किया है कि हादी की हत्या के पीछे एक कट्टरपंथी राजनीतिक समूह का हाथ था। मसूद ने कहा कि जमात-ए-इस्लामी ने छात्र नेता की हत्या की है। उसने कहा कि छात्र नेता हादी "जमात का ही एक हिस्सा" था और उसकी हत्या "जमाती तत्वों" ने ही की है।
हादी की मौत के बाद बांग्लादेशी पुलिस ने कहा था कि उस्मान हादी हत्याकांड में दो व्यक्ति शामिल हैं। उन्होंने नाम बताते हुए कहा कि एक आरोपी फैसल करीम मसूद है और दूसरा आरोपी आलमगीर शेख है।
साथ ही बांग्लादेश की पुलिस ने उनकी मौजूदगी भारत में बताई थी। उन्होंने कहा था कि वे दोनों देश छोड़कर भारत भाग गए हैं। वे मेघालय की सीमा के रास्ते भारत में दाखिल हुए हैं। हालांकि वीडियो जारी होने के बाद बांग्लादेश के यह आरोप झूठे साबित होते दिख रहे हैं, क्योंकि मसूद ने वीडियो में अपनी मौजूदगी दुबई में बताई है।
बांग्लादेश के आरोप लगाने के बाद भारत ने बांग्लादेश के आरोपों को सिरे से नकार दिया था। भारत ने कहा था कि हमलावरों का भारत से कोई भी लेना-देना नहीं है। भारत उन्हें नहीं जानता है।
भारत ने इन आरोपों को चरमपंथियों की साजिश बताया था। साथ ही भारत ने बांग्लादेश में लगातार बढ़ रही हिंसा पर चिंता भी जाहिर की थी।
