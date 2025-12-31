उस्मान हादी के हत्यारे ने खोली पोल, बताया किसने की थी हत्या

बांग्लादेश में अशांति और अस्थिरता बनी हुई है। इस बीच बांग्लादेश लगातार भारत पर आरोप लगाए जा रहा है। हाल ही में बांग्लादेश ने छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या करने का आरोप भी भारत पर ही लगाया था। हालांकि भारत ने इसका खंडन किया है। इस बीच कथित तौर पर हादी के हत्यारे कहे जाने वाले युवक फैसल करीम मसूद ने वीडियो जारी किया है।