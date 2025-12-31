पुतिन के आवास पर ड्रोन हमला ? रूस ने जारी किया हमले का वीडियो, बढ़ सकता है विश्व युद्ध का खतरा

Warzone: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संघर्ष साल 2025 (Russia Ukraine War) के अंतिम दिनों में एक बहुत संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गया है। मॉस्को ने दावा किया है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के 'वैल्डाई' स्थित निजी निवास (Valdai Residence)को निशाना बनाने के लिए 90 से अधिक ड्रोनों के साथ एक बड़ा हमला (Drone Attack) किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इसे "राजकीय आतंकवाद" करार देते हुए चेतावनी दी है कि अब शांति वार्ता (Donald Trump Peace Plan) की शर्तों पर दोबारा विचार किया जाएगा। हालांकि, इस घटना को लेकर अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और स्वतंत्र रिपोर्टों में कई विरोधाभास सामने आ रहे हैं।