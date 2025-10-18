ट्रंप-ज़ेलेंस्की मीटिंग: युद्ध रोकने का आग्रह, टॉमहॉक मिसाइलों पर बड़ा यू-टर्न !

सीजफायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच मीटिंग हुई। (फोटो: IANS)
Trump Zelensky Meeting 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump)ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (
Vladimir Putin) से ढाई घंटे की फोन बातचीत के ठीक एक दिन बाद व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की (Volodymyr Zelensky )से गर्मजोशी वाली बैठक की। यह मीटिंग यूक्रेन को हथियारों की मांग और युद्ध खत्म करने के बीच हुई। ट्रंप ने मीटिंग को 'रोचक और सौहार्दपूर्ण' बताया। ज़ेलेंस्की ने लॉन्ग-रेंज मिसाइलें मांगीं, लेकिन ट्रंप ने शांति पर फोकस किया।
मीटिंग के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को वही सलाह दी जो पुतिन को दी – 'अब हत्याएं रोकें और डील करें।' उन्होंने कहा, "दोनों को जहां हैं वहीं रुक जाना चाहिए। जीत का दावा दोनों करें, इतिहास फैसला लेगा। अब गोलीबारी नहीं, मौतें नहीं, बेकार पैसे नहीं।" ट्रंप ने जोड़ा कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो यह युद्ध कभी शुरू न होता। हर हफ्ते हजारों मौतें हो रही हैं, अब काफी।
मीटिंग से पहले मीडिया से बात करते ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने के पुराने विचार से हटते हुए कहा, "हम चाहते हैं कि उन्हें टॉमहॉक की जरूरत ही न पड़े।" उन्होंने स्पष्ट किया, "हम युद्ध खत्म करना चाहते हैं, इसलिए इसमें हैं।" ट्रंप ने अमेरिका की अपनी सुरक्षा के लिए इन मिसाइलों की जरूरत बताई। पिछले चार सालों में यूक्रेन को कई मिसाइलें भेजी गईं, लेकिन अब शांति प्राथमिक। गाजा में हमास-इजरायल युद्ध पर हाल ही में फुलस्टॉप लगा, जिससे ज़ेलेंस्की को रूस-यूक्रेन में भी उम्मीद।
ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के पोस्ट पर तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा, "ट्रंप सही कह रहे हैं, दोनों तरफ से रुकना जरूरी।" लेकिन जोर दिया कि युद्ध रूस ने शुरू किया, इसलिए पुतिन जिम्मेदार। ज़ेलेंस्की ने द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय मीटिंग के लिए खुला रहने की बात कही। मीटिंग में यूक्रेन के एनर्जी मिनिस्टर भी थे, जो रूसी हमलों से बर्बाद बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा के लिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वर्तमान एयर डिफेंस से रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला मुश्किल।
मीटिंग के बाद यूरोपीय लीडर्स ने ज़ेलेंस्की से वर्चुअल कॉल की और रूस के आक्रामकता के खिलाफ अटूट समर्थन का वादा किया। उन्होंने कहा कि न्यायपूर्ण शांति ही हत्याएं रोकेगी। ट्रंप ने गाजा डील की सफलता से उत्साहित होकर यूक्रेन को अपना अगला टारगेट बताया। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि क्रिमिया जैसे इलाकों पर फ्रीज लाइन प्रस्ताव यूक्रेन के लिए कठिन। ट्रंप ने नोबेल पीस प्राइज का जिक्र भी किया, लेकिन कहा कि जिंदगियां बचाना मुख्य।
ट्रंप की कोशिशों से यूक्रेन में शांति की उम्मीद जगी, लेकिन रूस की मंशा साफ नहीं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस सब कुछ कब्जाने को लालायित। भारत जैसे क्वाड देश शांति का समर्थन कर सकते हैं।
