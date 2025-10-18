Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप-ज़ेलेंस्की मीटिंग: युद्ध रोकने का आग्रह, टॉमहॉक मिसाइलों पर बड़ा यू-टर्न !

Trump Zelensky Meeting 2025: ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से व्हाइट हाउस में मुलाकात कर रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने का आग्रह किया।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 18, 2025

Trump Zelensky Meeting 2025

सीजफायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच मीटिंग हुई। (फोटो: IANS)

Trump Zelensky Meeting 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump)ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (
Vladimir Putin) से ढाई घंटे की फोन बातचीत के ठीक एक दिन बाद व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की (Volodymyr Zelensky )से गर्मजोशी वाली बैठक की। यह मीटिंग यूक्रेन को हथियारों की मांग और युद्ध खत्म करने के बीच हुई। ट्रंप ने मीटिंग को 'रोचक और सौहार्दपूर्ण' बताया। ज़ेलेंस्की ने लॉन्ग-रेंज मिसाइलें मांगीं, लेकिन ट्रंप ने शांति पर फोकस किया।

ट्रुथ सोशल पर ट्रंप का पोस्ट: अब हत्याएं रुकें, समझौता करें

मीटिंग के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को वही सलाह दी जो पुतिन को दी – 'अब हत्याएं रोकें और डील करें।' उन्होंने कहा, "दोनों को जहां हैं वहीं रुक जाना चाहिए। जीत का दावा दोनों करें, इतिहास फैसला लेगा। अब गोलीबारी नहीं, मौतें नहीं, बेकार पैसे नहीं।" ट्रंप ने जोड़ा कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो यह युद्ध कभी शुरू न होता। हर हफ्ते हजारों मौतें हो रही हैं, अब काफी।

मीडिया से बात: टॉमहॉक पर नया रुख, युद्ध खत्म करने की चाह

मीटिंग से पहले मीडिया से बात करते ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने के पुराने विचार से हटते हुए कहा, "हम चाहते हैं कि उन्हें टॉमहॉक की जरूरत ही न पड़े।" उन्होंने स्पष्ट किया, "हम युद्ध खत्म करना चाहते हैं, इसलिए इसमें हैं।" ट्रंप ने अमेरिका की अपनी सुरक्षा के लिए इन मिसाइलों की जरूरत बताई। पिछले चार सालों में यूक्रेन को कई मिसाइलें भेजी गईं, लेकिन अब शांति प्राथमिक। गाजा में हमास-इजरायल युद्ध पर हाल ही में फुलस्टॉप लगा, जिससे ज़ेलेंस्की को रूस-यूक्रेन में भी उम्मीद।

ज़ेलेंस्की की प्रतिक्रिया: शांति के लिए तैयार, लेकिन रूस जिम्मेदार

ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के पोस्ट पर तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा, "ट्रंप सही कह रहे हैं, दोनों तरफ से रुकना जरूरी।" लेकिन जोर दिया कि युद्ध रूस ने शुरू किया, इसलिए पुतिन जिम्मेदार। ज़ेलेंस्की ने द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय मीटिंग के लिए खुला रहने की बात कही। मीटिंग में यूक्रेन के एनर्जी मिनिस्टर भी थे, जो रूसी हमलों से बर्बाद बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा के लिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वर्तमान एयर डिफेंस से रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला मुश्किल।

यूरोपीय समर्थन और ट्रंप की शांति कोशिशें

मीटिंग के बाद यूरोपीय लीडर्स ने ज़ेलेंस्की से वर्चुअल कॉल की और रूस के आक्रामकता के खिलाफ अटूट समर्थन का वादा किया। उन्होंने कहा कि न्यायपूर्ण शांति ही हत्याएं रोकेगी। ट्रंप ने गाजा डील की सफलता से उत्साहित होकर यूक्रेन को अपना अगला टारगेट बताया। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि क्रिमिया जैसे इलाकों पर फ्रीज लाइन प्रस्ताव यूक्रेन के लिए कठिन। ट्रंप ने नोबेल पीस प्राइज का जिक्र भी किया, लेकिन कहा कि जिंदगियां बचाना मुख्य।

आगे क्या? क्वाड और शांति की उम्मीद

ट्रंप की कोशिशों से यूक्रेन में शांति की उम्मीद जगी, लेकिन रूस की मंशा साफ नहीं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस सब कुछ कब्जाने को लालायित। भारत जैसे क्वाड देश शांति का समर्थन कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

18 Oct 2025 02:35 pm

Published on:

18 Oct 2025 02:34 pm

Hindi News / World / ट्रंप-ज़ेलेंस्की मीटिंग: युद्ध रोकने का आग्रह, टॉमहॉक मिसाइलों पर बड़ा यू-टर्न !

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

“पाकिस्तान की धरती पर पाकिस्तानियों का हक, अफगानों को छोड़ना होगा देश” – ख्वाजा आसिफ

Khawaja Asif
विदेश

भारत-ब्राजील की इकोनॉमिक जोड़ी: US टैरिफ के बीच तेल डील, eVisa से 20 बिलियन डॉलर टारगेट

India Brazil Economic Complementarity
विदेश

अमेरिका-चीन में अगले हफ्ते होगी बातचीत, ट्रेड और टैरिफ पर होगी चर्चा

Flags of US and China
विदेश

समुद्र में नाव पलटी, मोज़ाम्बिक में 3 भारतीयों की मौत और 5 लापता

Boat capsizes
विदेश

पाकिस्तान ने अफ़गानों को दी चेतावनी, भारत पर भी साज़िश के आरोप

Khawaja Asif
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.