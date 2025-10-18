ट्रंप-ज़ेलेंस्की मीटिंग: युद्ध रोकने का आग्रह, टॉमहॉक मिसाइलों पर बड़ा यू-टर्न !

मीटिंग से पहले मीडिया से बात करते ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने के पुराने विचार से हटते हुए कहा, "हम चाहते हैं कि उन्हें टॉमहॉक की जरूरत ही न पड़े।" उन्होंने स्पष्ट किया, "हम युद्ध खत्म करना चाहते हैं, इसलिए इसमें हैं।" ट्रंप ने अमेरिका की अपनी सुरक्षा के लिए इन मिसाइलों की जरूरत बताई। पिछले चार सालों में यूक्रेन को कई मिसाइलें भेजी गईं, लेकिन अब शांति प्राथमिक। गाजा में हमास-इजरायल युद्ध पर हाल ही में फुलस्टॉप लगा, जिससे ज़ेलेंस्की को रूस-यूक्रेन में भी उम्मीद।