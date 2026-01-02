संकट में चीन: एक दशक में आधे रह गए नवजात, अब टैक्स के जरिए जनसंख्या बढ़ाने की तैयारी

चीन के लोगों का मानना है कि परिवार में ज्यादा लोगों का रहना, रोजाना के खर्चों को बढ़ाने के बराबर है। ऐसे में कई परिवार ऐसे हैं जो एक से अधिक बच्चा नहीं पैदा करना चाहते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि चीन में बच्चों की परवरिश बेहद महंगी है, जहां शिक्षा का दबाव, नौकरी और परिवार के बीच संतुलन और आर्थिक असुरक्षा बड़ी चुनौतियां हैं। इसके अलावा युवा पीढ़ी में शादी और रिश्तों के प्रति बदलता नजरिया भी जन्म दर में गिरावट की बड़ी वजह बन रहा है।