यूक्रेन को सबसे खतरनाक हथियार देने जा रहे ट्रंप! पुतिन को दे डाली खुली चेतावनी, बोले- अब युद्ध नहीं रोका तो…

जेलेंस्की ने कहा कि मैं ट्रंप के हां कहने का इंतजार कर रहा हूं। बेशक हम ऐसे फैसलों पर भरोसा करते हैं, लेकिन हम देखेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कहा कि वह अमेरिकी अधिकारियों के साथ टॉमहॉक्स और एटीएसीएमएस सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों सहित विभिन्न लंबी दूरी के सटीक हमलावर हथियारों के संभावित प्रावधान के बारे में बातचीत कर रहे हैं।