यूक्रेन को सबसे खतरनाक हथियार देने जा रहे ट्रंप! पुतिन को दे डाली खुली चेतावनी, बोले- अब युद्ध नहीं रोका तो…

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। (फोटो- IANS)
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को एक बार फिर कड़ी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने धमकी वाले अंदाज में स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि अगर रूस जल्द ही युद्ध समाप्त नहीं करता तो वह यूक्रेन पर सबसे खतरनाक हथियार दे सकते है।
इजराइल के लिए उड़ान भरते समय पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं कह सकता हूं, देखिए अगर यह युद्ध नहीं सुलझता तो मैं यूक्रेन को लंबी दूरी वाली 'टॉमहॉक' मिसाइल भेजूंगा।' टॉमहॉक एक अविश्वसनीय हथियार है, जो काफी आक्रामक है। और सच कहूं तो रूस इसका सामना नहीं करना चाहेगा।
ट्रंप का यह बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत के बाद आया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने उस बातचीत के दौरान टॉमहॉक भेजने की संभावना का जिक्र किया था।
बता दें कि रूस ने अपने हमले से यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। रूसी हमलों से यूक्रेन के कई पावर ग्रिड ध्वस्त हो गए हैं। जिससे बड़े शहरों में बिजली गुल हो गई है। इस आक्रामक कार्रवाई के बाद से ही ट्रंप बौखलाहट में हैं।
उधर, रूस ने भी अमेरिका द्वारा यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दिए जाने की संभावना पर भी बेहद चिंता व्यक्त की है। पुतिन ने खुद पहले कहा था कि अमेरिका द्वारा यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें दिए जाने से मॉस्को और वाशिंगटन के संबंधों को गंभीर नुकसान होगा।
वहीं, जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ अपनी हालिया बातचीत को बेहद उपयोगी बताया। इसके साथ ही कहा कि दोनों ने यूक्रेन की वायु रक्षा और लंबी दूरी की क्षमताओं को मजबूत करने के साथ-साथ ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित विवरणों पर भी चर्चा की।
ट्रंप के साथ बातचीत के बाद फॉक्स न्यूज चैनल के 'द संडे ब्रीफिंग' के साथ एक साक्षात्कार में जब जेलेंस्की से पूछा गया कि क्या ट्रंप ने टॉमहॉक मिसाइलों को मंजूरी दे दी है, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं।
जेलेंस्की ने कहा कि मैं ट्रंप के हां कहने का इंतजार कर रहा हूं। बेशक हम ऐसे फैसलों पर भरोसा करते हैं, लेकिन हम देखेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कहा कि वह अमेरिकी अधिकारियों के साथ टॉमहॉक्स और एटीएसीएमएस सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों सहित विभिन्न लंबी दूरी के सटीक हमलावर हथियारों के संभावित प्रावधान के बारे में बातचीत कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग