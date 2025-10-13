Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

यूक्रेन को सबसे खतरनाक हथियार देने जा रहे ट्रंप! पुतिन को दे डाली खुली चेतावनी, बोले- अब युद्ध नहीं रोका तो…

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूस यूक्रेन के साथ युद्ध जल्द नहीं रोकता है, तो वह यूक्रेन को लंबी दूरी वाली 'टॉमहॉक' मिसाइलें भेजेंगे। ट्रंप ने कहा कि टॉमहॉक एक शक्तिशाली हथियार है जिसका रूस सामना नहीं करना चाहेगा

2 min read

भारत

image

Mukul Kumar

Oct 13, 2025

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। (फोटो- IANS)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को एक बार फिर कड़ी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने धमकी वाले अंदाज में स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि अगर रूस जल्द ही युद्ध समाप्त नहीं करता तो वह यूक्रेन पर सबसे खतरनाक हथियार दे सकते है।

इजराइल के लिए उड़ान भरते समय पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं कह सकता हूं, देखिए अगर यह युद्ध नहीं सुलझता तो मैं यूक्रेन को लंबी दूरी वाली 'टॉमहॉक' मिसाइल भेजूंगा।' टॉमहॉक एक अविश्वसनीय हथियार है, जो काफी आक्रामक है। और सच कहूं तो रूस इसका सामना नहीं करना चाहेगा।

जेलेंस्की से बातचीत के बाद आया ट्रंप का यह बयान

ट्रंप का यह बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत के बाद आया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने उस बातचीत के दौरान टॉमहॉक भेजने की संभावना का जिक्र किया था।

बता दें कि रूस ने अपने हमले से यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। रूसी हमलों से यूक्रेन के कई पावर ग्रिड ध्वस्त हो गए हैं। जिससे बड़े शहरों में बिजली गुल हो गई है। इस आक्रामक कार्रवाई के बाद से ही ट्रंप बौखलाहट में हैं।

रूस ने कहा- अमेरिका से खराब हो जायेंगे रिश्ते

उधर, रूस ने भी अमेरिका द्वारा यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दिए जाने की संभावना पर भी बेहद चिंता व्यक्त की है। पुतिन ने खुद पहले कहा था कि अमेरिका द्वारा यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें दिए जाने से मॉस्को और वाशिंगटन के संबंधों को गंभीर नुकसान होगा।

वहीं, जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ अपनी हालिया बातचीत को बेहद उपयोगी बताया। इसके साथ ही कहा कि दोनों ने यूक्रेन की वायु रक्षा और लंबी दूरी की क्षमताओं को मजबूत करने के साथ-साथ ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित विवरणों पर भी चर्चा की।

क्या बोले जेलेंस्की?

ट्रंप के साथ बातचीत के बाद फॉक्स न्यूज चैनल के 'द संडे ब्रीफिंग' के साथ एक साक्षात्कार में जब जेलेंस्की से पूछा गया कि क्या ट्रंप ने टॉमहॉक मिसाइलों को मंजूरी दे दी है, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं।

जेलेंस्की ने कहा कि मैं ट्रंप के हां कहने का इंतजार कर रहा हूं। बेशक हम ऐसे फैसलों पर भरोसा करते हैं, लेकिन हम देखेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कहा कि वह अमेरिकी अधिकारियों के साथ टॉमहॉक्स और एटीएसीएमएस सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों सहित विभिन्न लंबी दूरी के सटीक हमलावर हथियारों के संभावित प्रावधान के बारे में बातचीत कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रूस

रूस-यूक्रेन युद्ध

Published on:

13 Oct 2025 08:19 am

Hindi News / World / यूक्रेन को सबसे खतरनाक हथियार देने जा रहे ट्रंप! पुतिन को दे डाली खुली चेतावनी, बोले- अब युद्ध नहीं रोका तो…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘भारत में स्वतंत्र सोच पर हो रहा हमला’, विदेशी धरती से एक बार फिर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

विदेश

भारतीय शेयर बाजार में धमाल: 8 टॉप कंपनियों ने जोड़े ₹1.94 लाख करोड़, Q2 नतीजों पर नजर

Bombay Stock Exchange
कारोबार

फिलिस्तीन के समर्थन में पाकिस्तान में उग्र मार्च: लाहौर में TLP और पुलिस में भिड़ंत, 2 की मौत, दर्जनों जख्मी

TLP Gaza March Violence
विदेश

पाकिस्तान सेना ने जेल में बंद युवक का किया अपहरण, परिवार सदमे में, जानिए क्या है बलूचिस्तान का दर्द

Balochistan Missing Youth
विदेश

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे के वक्त ही तालिबान के पाकिस्तान पर हमले के क्या हैं मायने ?

Taliban Attack Pakistan
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.