Viral Video: इस शख्स ने नाक के रास्ते घुसाया जिंदा सांप, फिर जो हुआ देख कर फटी रह जाएंगी आँखें!

Influencer: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बहुत खतरनाक और हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Snake Video Jakarta) हो रहा है। 'द रियल टार्जन' के नाम से मशहूर अमेरिकी वाइल्डलाइफ इन्फ्लुएंसर (Influencer) माइक होल्स्टन ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक पतला जिंदा सांप अपने नथुने ( नाक ) में डाल कर मुंह से बाहर निकाला (The Real Tarzann Stunt )। यह स्टंट देख कर लाखों लोग चौंक उठे। वीडियो में माइक एक फुर्तीले सांप को हाथ में पकड़ते हैं (Stunt) और फिर उसके सिर को अपनी नाक के एक नथुने में धीरे-धीरे डाल देते हैं। सांप (Dangerous Wildlife Stunts) अंदर जाता है और कुछ ही पलों बाद माइक के मुंह से बाहर निकल आता है । यह पूरा नजारा इतना डरावना है कि देखने वालों की साँसें थम सी जाती हैं। स्टंट पूरा करने के बाद माइक कैमरे की तरफ मुस्कुराते और हंसते हैं, जबकि पीछे खड़े लोग घबराहट में चिल्लाते और फिर तालियां बजाते हुए दिखाई देते हैं।