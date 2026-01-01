1 जनवरी 2026,

गुरुवार

विदेश

Viral Video: इस शख्स ने नाक के रास्ते घुसाया जिंदा सांप, फिर जो हुआ देख कर फटी रह जाएंगी आँखें!

Stunt: अमेरिकी वाइल्डलाइफ इन्फ्लुएंसर माइक होल्स्टन ने नाक से जिंदा सांप डालकर मुंह से निकालने का हैरतअंगेज कारनामा किया। सोशल मीडिया पर 'द रियल टार्जन' का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Jan 01, 2026

The Real Tarzann Stunt

वाइल्डलाइफ इन्फ्लुएंसर माइक होल्स्टन ने नाक से जिंदा सांप डाल कर मुंह से निकाला। (फोटो: Instagram /@therealtarzann)

Influencer: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बहुत खतरनाक और हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Snake Video Jakarta) हो रहा है। 'द रियल टार्जन' के नाम से मशहूर अमेरिकी वाइल्डलाइफ इन्फ्लुएंसर (Influencer) माइक होल्स्टन ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक पतला जिंदा सांप अपने नथुने ( नाक ) में डाल कर मुंह से बाहर निकाला (The Real Tarzann Stunt )। यह स्टंट देख कर लाखों लोग चौंक उठे। वीडियो में माइक एक फुर्तीले सांप को हाथ में पकड़ते हैं (Stunt) और फिर उसके सिर को अपनी नाक के एक नथुने में धीरे-धीरे डाल देते हैं। सांप (Dangerous Wildlife Stunts) अंदर जाता है और कुछ ही पलों बाद माइक के मुंह से बाहर निकल आता है । यह पूरा नजारा इतना डरावना है कि देखने वालों की साँसें थम सी जाती हैं। स्टंट पूरा करने के बाद माइक कैमरे की तरफ मुस्कुराते और हंसते हैं, जबकि पीछे खड़े लोग घबराहट में चिल्लाते और फिर तालियां बजाते हुए दिखाई देते हैं।

माइक के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर हुआ वीडियो

यह वीडियो माइक के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है, जहां इसे अब तक 58 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। लोग इसे शेयर करते हुए तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

वीडियो देखने वालों में ज्यादातर लोग हैरान और डरे हुए दिख रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “अगर सांप गलती से गले में चला जाता तो क्या होता?” दूसरे ने कहा, “यह शख्स सचमुच पागल है, लेकिन हिम्मत देख कर दंग हूं।” कुछ लोगों ने इसे खतरनाक स्टंट बता कर उनकी आलोचना की और कहा कि ऐसे वीडियो दूसरों को गलत संदेश देते हैं। वहीं, कई फैंस ने माइक की बहादुरी की तारीफ की और लिखा, “टार्जन ही ऐसा कर सकता है!” कुल मिला कर, वीडियो पर डर, हैरानी और बहस का माहौल है।

कौन हैं माइक होल्स्टन ?

माइक होल्स्टन फ्लोरिडा के जूलॉजिकल वाइल्डलाइफ एजुकेटर हैं और दुनिया भर में जंगली जानवरों के साथ समय बिताते हैं। वे वन्यजीवों के संरक्षण और जागरूकता के लिए काम करते हैं। उनके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं, जहां वे सांपों, मगरमच्छों और अन्य खतरनाक जानवरों के साथ अपने अनोखे अनुभव शेयर करते हैं। माइक खुद को 'रियल टार्जन' कहते हैं और उनके वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं।

क्या जिंदा सांप के साथ ऐसा करना सुरक्षित है ?

ऐसे स्टंट बहुत जोखिम भरे होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जिंदा सांप के साथ ऐसा करना जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि सांप काट सकता है या श्वसन नली में फंस सकता है। माइक जैसे इन्फ्लुएंसर अनुभवी होते हैं, लेकिन आम लोगों को इसकी नकल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यह वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर खतरनाक चैलेंजेज की बहस छेड़ रहा है।

माइक के अन्य वायरल स्टंट

माइक पहले भी कई खतरनाक वीडियो बना चुके हैं, जैसे किंग कोबरा को नंगे हाथों उठाना, बड़े पाइथन के साथ सोना या मगरमच्छ से खेलना। उनके कुछ स्टंट्स पर विवाद भी हुआ है, लेकिन फैंस उन्हें जंगली जानवरों से प्यार करने वाला बहादुर इंसान मानते हैं। यह उनकी लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नया वीडियो है।

यह बहादुरी है या पागलपन ?

बहरहाल, यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में लोग कितने बड़े रिस्क ले रहे हैं। आपने यह वीडियो देखा? आपको क्या लगता है – यह बहादुरी है या पागलपन है?
( इनपुट क्रेडिट Instagram/@therealtarzann)

Updated on:

01 Jan 2026 04:16 pm

Published on:

01 Jan 2026 04:14 pm

Hindi News / World / Viral Video: इस शख्स ने नाक के रास्ते घुसाया जिंदा सांप, फिर जो हुआ देख कर फटी रह जाएंगी आँखें!

