वाइल्ड लाइफ एसओएस

वाइल्ड लाइफ एसओएस जनावरों के पुनर्वासन के लिए काम करने वाला एनजीओ है। इसकी शुरुआत सन् 1995 में बैंगलोर के कार्तिक सत्यनरायन और दिल्ली की रहने वालीं गीत सहसमानी ने इसकी शुरुआत की। वाइल्ड लाइफ एसओएस ने सन् 1999 में बीयर रेस्क्यू सेंटर की शुरुआत की। बीयर रेस्क्यू सेंटर कीठम स्थित सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी में है। इसके आलावा मथुरा के चुरमुरा में हाथी रेस्क्यू सेंटर भी है। यह अपने आप में अपने तरह के इकलौते जानवरों के लिए पुनर्वासन केंद्र हैं। यहां पर ऐसे जानवर रखे जाते हैं जो जंगलों में नहीं रह सकते, जिनकी जान को खतरा ऐसे जानवरों के पुनर्वासन के लिए काम किया जाता है।

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