Pygmy Marmoset: यह है दुनिया का सबसे छोटा बंदर, जो हथेली में समा सकता है

Pygmy Marmoset: क्या आपने कभी सोचा है कि एक बंदर इतना छोटा (Pygmy Marmoset) हो सकता है कि आपकी हथेली में बैठ जाए? पिग्मी मार्मोसेट (Pygmy Marmoset) ऐसा ही नन्हा सा जीव है, जो दुनिया का सबसे छोटा बंदर (Smallest Monkey) है। इसका वजन 100 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा होता है, और लंबाई सिर्फ 11.7 से 15.2 सेमी के बीच होती है। ये दक्षिण अमेरिका के देशों बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू के जंगलों में पाए जाते हैं। इन्हें "फिंगर मंकी" (Finger Monkey) भी कहते हैं, क्योंकि ये उंगलियों जितने छोटे लगते हैं। इनकी क्यूटनेस ने लोगों का दिल जीत लिया है।