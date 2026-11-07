Water Crisis : रेगिस्तान में पानी का डबल संकट! पंजाब से आवक 33% घटी, जलाशयों का स्टॉक डेड स्टोरेज के करीब

Water Crisis : आमतौर पर पानी की किल्लत झेलने वाला रेगिस्तान फिर से पानी के संकट के मुहाने पर पहुंच गया है। इस बार सर्दियों की दस्तक के साथ ही पानी की कमी ने खतरे की घंटी बजा दी है। पश्चिमी राजस्थान में एक तरफ पंजाब से आने वाले नहरी पानी की आवक घट रही है, दूसरी तरफ जलाशयों में पहले से जमा पानी भी लगातार कम हो रहा है। यानी संकट दो तरफ से है। पानी आने का रास्ता कमजोर पड़ रहा है और जो पानी जमा है, वह भी तेजी से खत्म हो रहा है।