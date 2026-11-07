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Water Crisis : रेगिस्तान में पानी का डबल संकट! पंजाब से आवक 33% घटी, जलाशयों का स्टॉक डेड स्टोरेज के करीब

Water Crisis: राजस्थान में पानी का संकट गहराने लगा है। पंजाब से मिलने वाले पानी की आवक में 33 फीसदी की गिरावट और जलाशयों में तेजी से घटते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश के कई बांधों का स्टॉक डेड स्टोरेज के करीब पहुंच रहा है। सवाल है कि जब सर्दियों में पानी की यह स्थिति है तो आने वाले महीनों में राजस्थान की प्यास कैसे बुझेगी? इस बारे में पढ़िए राजेंद्र सिंह देणोक की खास रिपोर्ट।
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भारत

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Swatantra Mishra

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राजेंद्र सिंह देणोक

Updated: 7 Nov 2026, 5:07 PM IST

Water Crisis in Winter

राजस्थान के 14 जिलों की 80 तहसीलें सूखा प्रभावित (Photo: Rajasthan Patrika)

Water Crisis : आमतौर पर पानी की किल्लत झेलने वाला रेगिस्तान फिर से पानी के संकट के मुहाने पर पहुंच गया है। इस बार सर्दियों की दस्तक के साथ ही पानी की कमी ने खतरे की घंटी बजा दी है। पश्चिमी राजस्थान में एक तरफ पंजाब से आने वाले नहरी पानी की आवक घट रही है, दूसरी तरफ जलाशयों में पहले से जमा पानी भी लगातार कम हो रहा है। यानी संकट दो तरफ से है। पानी आने का रास्ता कमजोर पड़ रहा है और जो पानी जमा है, वह भी तेजी से खत्म हो रहा है।

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