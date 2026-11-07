7 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika Special News

Ajmer-Pushkar : 800 करोड़ रुपये में बना अजमेर-पुष्कर रेल लाइन अनुपयोगी साबित हुआ, अब मेड़ता लाइन की कनेक्टिविटी से कई मकसद होंगे पूरे

Ajmer-Pushkar ; जयपुर और अजमेर के बीच बसा किशनगढ़ रेल लाइन अब उत्तर भारत रेलवे जुड़ जाएगा। इससे यह रेल लाइन बड़े यार्ड के बतौर विकसित हो सकेगा। इसका लाभ यहां के मार्बल, मिर्ची, कपास, सीमेंट, ग्रेनाइट, रेडिमेड गारमेंट और मिनरल्स के कारोबार को मिलेगा। इस बारे में पढ़िए रक्तिम तिवारी की विशेष रिपोर्ट।
4 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

image

रक्तिम तिवारी

Updated: 7 Nov 2026, 12:55 PM IST

Pushkargarh Kishangarh Ajmer Rail Line

मेड़ता लाइन से कनेक्टिविटी से माल ढुलाई से साथ विकसित हो सकता है बड़ा यार्ड (Photo: Rajasthan Patrika)

Ajmer-Pushkar : किशनगढ़ स्टेशन भविष्य में रेलवे के लिए हब बन सकता है। मेड़ता रेल लाइन का काम पूरा होने के बाद पुष्कर सीधा उत्तर भारत से जुड़ जाएगा। माल ढुलाई से साथ बड़ा यार्ड विकसित हो सकेगा। इससे मार्बल, मिर्ची, कपास, सीमेंट, ग्रेनाइट, रेडिमेड गारमेंट, मिनरल्स के कारोबार में फायदा मिलेगा वहीं कनेक्विटी बढऩे पर सामरिक महत्ता के साथ आर्थिक एवं धार्मिक पर्यटन में बूम आएगा।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.