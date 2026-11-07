Ajmer-Pushkar : 800 करोड़ रुपये में बना अजमेर-पुष्कर रेल लाइन अनुपयोगी साबित हुआ, अब मेड़ता लाइन की कनेक्टिविटी से कई मकसद होंगे पूरे

Ajmer-Pushkar : किशनगढ़ स्टेशन भविष्य में रेलवे के लिए हब बन सकता है। मेड़ता रेल लाइन का काम पूरा होने के बाद पुष्कर सीधा उत्तर भारत से जुड़ जाएगा। माल ढुलाई से साथ बड़ा यार्ड विकसित हो सकेगा। इससे मार्बल, मिर्ची, कपास, सीमेंट, ग्रेनाइट, रेडिमेड गारमेंट, मिनरल्स के कारोबार में फायदा मिलेगा वहीं कनेक्विटी बढऩे पर सामरिक महत्ता के साथ आर्थिक एवं धार्मिक पर्यटन में बूम आएगा।