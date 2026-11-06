Diwali : राजस्थान में यहां दीपावली के 5 दिन पहले तक जलते हैं रावण, मूक संवाद तो कहीं ग्रामीणों की आमने-सामने की लड़ाई में होता है दशानन का अंत

दिवाली से पहले तक यहां जलाए जाते हैं रावण (Photo: Rajasthan Patrika)
Diwali : विजय दशमी का पर्व देशभर में आस्था व उल्लास से मनाया जाता है। हर वर्ष ये पर्व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है, जिसमें जगह- जगह रावण का दहन कर भगवान श्रीराम का विजयोत्सव मनाए जाने की परंपरा है। पर इससे इतर शेखावाटी में आततायी रावण के अंत अलग-अलग दिनों में और अनूठे ढंग से करने की रवायतें हैं, जो विजय दशमी से लेकर दीपावली से पांच दिन पहले तक निभाई जाती है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News