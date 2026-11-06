Diwali : राजस्थान में यहां दीपावली के 5 दिन पहले तक जलते हैं रावण, मूक संवाद तो कहीं ग्रामीणों की आमने-सामने की लड़ाई में होता है दशानन का अंत

Diwali : विजय दशमी का पर्व देशभर में आस्था व उल्लास से मनाया जाता है। हर वर्ष ये पर्व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है, जिसमें जगह- जगह रावण का दहन कर भगवान श्रीराम का विजयोत्सव मनाए जाने की परंपरा है। पर इससे इतर शेखावाटी में आततायी रावण के अंत अलग-अलग दिनों में और अनूठे ढंग से करने की रवायतें हैं, जो विजय दशमी से लेकर दीपावली से पांच दिन पहले तक निभाई जाती है।