6 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika Special News

Diwali : राजस्थान में यहां दीपावली के 5 दिन पहले तक जलते हैं रावण, मूक संवाद तो कहीं ग्रामीणों की आमने-सामने की लड़ाई में होता है दशानन का अंत

Diwali : देश के अलग-अलग हिस्सों में विजयादशमी पर रावण जलाए जा चुके हैं, लेकिन राजस्थान में दिवाली के पांच दिन पहले तक रावण जलाए जाते हैं। यहां कहीं रावण को धनुष और बाण के प्रयोग से मारा जाता है तो कहीं गोली से मारने की परंपरा रही है। प्रदेश में विजयादशमी से लेकर दीपावली तक की अनूठी परंपराओं के बारे में पढ़िए सचिन माथुर की खास रिपोर्ट।
5 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

image

सचिन माथुर

Updated: 6 Nov 2026, 12:12 PM IST

Diwali Dussehera

दिवाली से पहले तक यहां जलाए जाते हैं रावण (Photo: Rajasthan Patrika)

Diwali : विजय दशमी का पर्व देशभर में आस्था व उल्लास से मनाया जाता है। हर वर्ष ये पर्व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है, जिसमें जगह- जगह रावण का दहन कर भगवान श्रीराम का विजयोत्सव मनाए जाने की परंपरा है। पर इससे इतर शेखावाटी में आततायी रावण के अंत अलग-अलग दिनों में और अनूठे ढंग से करने की रवायतें हैं, जो विजय दशमी से लेकर दीपावली से पांच दिन पहले तक निभाई जाती है।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.